Altın Portakal'da genç sinemacılara büyük fırsat: Sinema okulları öğrenci filmleri yarışması başlıyor

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde bu yıl "Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması" ile öğrencilerin yeni filmler üretmesine katkı sunulması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 24-31 Ekim'de bu yıl 63'üncüsü düzenlenecek festivalde, sinema profesyonelleri ile öğrencilerin buluşacağı Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması gerçekleştirilecek.

Türkiye genelindeki sinema eğitimi veren kurumların katılım sağlayabildiği yarışmaya, her kurum en fazla 15 dakikalık filmle başvuru yapabilecek.

Yarışmaya, 1 Ekim 2025-30 Temmuz 2026 arasında hazırlanan eserler katılabilecek. Yarışmaya başvurular, 31 Ağustos Pazartesi saat 23.59'a kadar Altın Portakal'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

Festivalde finale kalan okullar ve öğrenciler, programdaki yerli ve yabancı son dönem filmlere akredite olacak ve festival süresince sinema profesyonelleriyle bir araya gelecek. Yarışmada "En İyi Film" seçilen öğrenci filmi, Altın Portakal heykelciğiyle ödüllendirilecek.​