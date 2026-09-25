Altın Portakal’da Ulusal Yarışma filmleri belli oldu: 12 film yarışacak

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alacak filmler belli oldu.

24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek festivalin Ulusal Yarışma seçkisinde 12 film yer alacak. Seçkideki filmlerin tamamı Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşacak. Filmlerden 8’i ise dünya prömiyerini Antalya’da gerçekleştirecek.

Dünya prömiyerini Antalya’da yapacak filmler; Necmi Sancak’ın Bekle Bizi Brüksel, Emre Aybek’in Düğün Şarkıcısı, Sinan Sertel’in Elisa, Hüseyin Karabey’in Hakikatin Ölümü, Emir Ziyalar’ın Kadim Mavi, Aydın Orak’ın Ölü Arının İğnesi, Emre Kavuk’un Selma ve Biket İlhan’ın Tatlı Maya filmleri olacak.

12 FİLM YARIŞACAK

Ön jürinin değerlendirmesi sonucunda Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na seçilen filmler ve yönetmenleri şöyle:

Artakalan – Yeşim Ustaoğlu

Bekle Bizi Brüksel – Necmi Sancak

Bir Anne Hakkında – Büşra Bülbül

Cinlerin Düğünü – Ferit Karahan

Düğün Şarkıcısı – Emre Aybek

Elisa – Sinan Sertel

Hakikatin Ölümü – Hüseyin Karabey

Kadim Mavi – Emir Ziyalar

Ölü Arının İğnesi – Aydın Orak

Selma – Emre Kavuk

Taş ve Tüy – Ragıp Türk

Tatlı Maya – Biket İlhan

JÜRİ BAŞKANI DERVİŞ ZAİM

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi’nin başkanlığını yönetmen Derviş Zaim üstlenecek.

Seçkideki filmler; En İyi Film’in yanı sıra Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, Behlül Dal En İyi İlk Film, En İyi Yönetmen, Cahide Sonku, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Müzik, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında değerlendirilecek.

Ulusal Yarışma En İyi Film Ödülü ise 5 milyon TL olarak belirlendi. Filmler ayrıca Sungu Çapan Eleştirmenler Jürisi En İyi Yerli Film ve Film-Yön En İyi Yönetmen ödülleri için de yarışacak.

DÖRT FİLMİN TÜRKİYE PRÖMİYERİ

Yeşim Ustaoğlu’nun Artakalan filmi, 74. San Sebastian Uluslararası Film Festivali’nin 2026 Resmi Seçkisi’nin ardından Türkiye’de ilk kez Antalya’da gösterilecek.

Büşra Bülbül’ün Bir Anne Hakkında filmi Şanghay Uluslararası Film Festivali’nin Asian New Talents Yarışması’nın, Ferit Karahan’ın Cinlerin Düğünü Toronto Uluslararası Film Festivali’nin 2026 Platform bölümünün ardından Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek.

Ragıp Türk’ün Taş ve Tüy filmi de 27. Jeonju Uluslararası Film Festivali Ana Yarışması’nın ardından Türkiye’de ilk kez Antalya’da seyirciyle buluşacak.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.