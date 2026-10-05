Altın Portakal’dan Uluslararası Özel Bölüm: 'Kökler, Işık ve Kamera!'

Türkiye’nin en köklü film festivallerinden Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yıl 24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında 63'üncü kez Antalya’da düzenlenecek. Festivalin uluslararası programı kapsamında "Kökler, Işık ve Kamera!" başlıklı özel bölüm sinemaseverlerle buluşacak.

İran, Lübnan, Ukrayna ve Filistin yapımlarından oluşan seçki; ağır ve olağanüstü koşullarda sadece yaşamakla ya da hayatta kalmakla yetinmeyip sinemayı bir varoluş ve ifade alanı olarak gören yaratıcıların emeğini odağına alıyor. Bölüm, bu zorlu koşullarda sanat üretmeyi sürdüren sinemacıları kutlarken, ortaya koydukları emeğin daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.

FARKLI COĞRAFYALARDAN HİKÂYELER

“Kökler, Işık ve Kamera!” özel bölümünde; yönetmenliğini Gleb Feldman’ın üstlendiği, Ukrayna yapımı, 79. Locarno Film Festivali’nin Geleceğin Leoparları Uluslararası Yarışma bölümünde yer alan ve Türkiye’de ilk gösterimini Antalya’da gerçekleştirecek olan “Another Day in the Metal Box - Metal Kutuda Sıradan Bir Gün”; yönetmenliğini Babak Khajehpasha’nın üstlendiği, İran yapımı, Fecr Film Festivali’nde En İyi Film ve oyunculuk ile yönetmenlik dallarında Jüri Özel Ödülleri dahil toplam 5 Kristal Simurg Ödülü kazanan ve Türkiye’de ilk gösterimini Antalya’da gerçekleştirecek olan “The Land of Angels - Melekler Diyarı”; yönetmenliğini Annemarie Jacir’in üstlendiği, Filistin, Birleşik Krallık, Fransa, Danimarka, Katar ve Türkiye ortak yapımı, 38. Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Film (Tokyo Grand Prix) ödülünü kazanan ve 50. Toronto Uluslararası Film Festivali’nin Gala seçkisinde yer alan, TRT ortak yapımı “Palestine 36 - Filistin 36”; yönetmenliğini Shorouq Al-Aila’nın üstlendiği, Filistin yapımı, Gazze Günlükleri belgesel serisinin bir parçası olan ve Türkiye’de ilk gösterimini Antalya’da gerçekleştirecek olan “Gazawyat: Noor - Gazze Günlükleri: Nur” izleyiciyle buluşacak.

İRAN VE LÜBNAN’DAN SEÇKİLER

Bölüm kapsamında ayrıca yönetmenliğini Karim Lakzadeh’nin üstlendiği, İran yapımı, Cannes ACID seçkisinde yer alan ve Türkiye’de ilk gösterimini Antalya’da gerçekleştirecek olan “Living Twice Dying Thrice - İki Kere Yaşamak Üç Kere Ölmek”; yönetmenliğini Amirali Navaee’nin üstlendiği, İran yapımı, 54. Rotterdam Uluslararası Film Festivali’nin ana yarışma bölümü olan Tiger Yarışması seçkisinde yer alan ve Türkiye’de ilk gösterimini Antalya’da gerçekleştirecek olan “Sunshine Express - Gün Işığı Ekspresi”; yönetmenliğini Isabelle Mecattaf’ın üstlendiği, Lübnan ve Bulgaristan ortak yapımı, dünya gösterimini 50. Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapan, 48. Clermont-Ferrand Uluslararası Kısa Film Festivali seçkisinde yer alan ve Türkiye’de ilk gösterimini Antalya’da gerçekleştirecek olan “Not Scared, Just Sad - Korkmuyorum, Üzgünüm”; yönetmenliğini Marie-Rosa Osta’nın üstlendiği, Fransa, Romanya ve Lübnan ortak yapımı, 76. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde Kısa Film dalında Altın Ayı kazanan ve Türkiye’de ilk gösterimini Antalya’da gerçekleştirecek olan “Someday, A Child - Bir Gün Bir Çocuk” filmleri seçkide yer alacak.

İRAN’DAN FARKLI HİKÂYELER

İran sinemasından seçkide yer alan diğer yapımlar ise yönetmenliğini Vahid Mazraeh’nin üstlendiği, İran yapımı, Golden Grape Uluslararası Film Festivali’nden Jüri Özel Ödülü ve Özel Mansiyon kazanan, Türkiye’de ilk gösterimini Antalya’da gerçekleştirecek olan “Out of Tune - Nâsaz”; yönetmenliğini Ali Andarz’ın üstlendiği, İran yapımı, 11. Jaffna Uluslararası Film Festivali seçkisinde yer alan ve Türkiye’de ilk gösterimini Antalya’da gerçekleştirecek olan “Hanieh - Haniye”; yönetmenliğini Yazdan Tabrizi’nin üstlendiği, İran yapımı, dünya gösterimini Antalya’da gerçekleştirecek olan “No Sight No Sound - Ne Ses Ne Seda” olacak.

SİNEMANIN SINIRLARI AŞAN DİLİ

Seçkinin diğer filmleri arasında yönetmenliğini Dima El-Horr’un üstlendiği, Lübnan, Fransa ve Suudi Arabistan ortak yapımı, Vision du Réel Uluslararası Belgesel Film Festivali’nden ZONTA Yaratıcı Destek Ödülü’nü kazanan ve Türkiye’de ilk gösterimini Antalya’da gerçekleştirecek olan “And the Fish Fly Above Our Heads - Ve Balıklar Tepemizden Uçtu” ile yönetmenliğini Mykola Zasieiev’in üstlendiği, Ukrayna ve Fransa ortak yapımı, 48. Clermont-Ferrand Uluslararası Kısa Film Festivali seçkisinde yer alan ve Türkiye’de ilk gösterimini Antalya’da gerçekleştirecek olan “Easter Day - Paskalya Günü” filmleri izleyiciyle buluşacak.