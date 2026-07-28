Altın Portakal’ın Genç Başarı Ödülleri Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas’a

Türkiye'nin en köklü sinema etkinliklerinden biri olan 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival kapsamında bu yıl verilen Genç Başarı Ödülleri, oyunculuk kariyerlerinde dikkat çeken başarılara imza atan Cem Yiğit Üzümoğlu ile Leyla Smyrna Cabas'a verilecek.

Ödüller, 24 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek açılış töreninde sahiplerini bulacak.

Tiyatro, televizyon ve sinema alanındaki başarılı performanslarıyla öne çıkan Cem Yiğit Üzümoğlu, kariyeri boyunca birçok prestijli ödüle layık görüldü. Oyuncu, 2017 yılında Troas oyunundaki performansıyla 21. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı" seçildi. 2022 yılında LCV (Lütfen Cevap Veriniz) filmindeki rolüyle 59. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan Üzümoğlu, 2026 yılında ise Sahibinden Rahmet filmindeki performansıyla 26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nde aynı ödüle layık görüldü.

Tiyatro sahnesinde de üretken bir kariyer sürdüren Üzümoğlu, Kalp oyunundaki performansıyla 24. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu (Tiyatro)" kategorisinde aday gösterildi. Geçtiğimiz yıl düzenlenen 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ise Onur Ödülü'nü alan usta oyuncu Serap Aksoy'a ödülünü takdim etti.

Sinema kariyerinde LCV (Lütfen Cevap Veriniz), Karanlık Gece, Aşk Mevsimi, Yeni Şafak Solarken ve Sahibinden Rahmet filmlerinde rol alan oyuncu, yakında vizyona girecek Kazım filminde Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi Kâzım Koyuncu'yu canlandıracak.

Televizyon kariyerine Adı Efsane dizisiyle başlayan Üzümoğlu, daha sonra Aşka Düşman ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizilerinde rol aldı. Dijital platformlarda ise Hakan: Muhafız, Rise of Empires: Ottoman, Kin ve yakında yayımlanacak Sonra Gözler Görür yapımlarında izleyici karşısına çıkacak. Oyuncu ayrıca Troas, Salto, Kalp, Evlat, Hamlet, Sırça, Baklava Cumhuriyeti, Öteki ve The Dogs gibi tiyatro oyunlarındaki performanslarıyla da adından söz ettirdi.

Festivalin Genç Başarı Ödülü'nün bir diğer sahibi ise henüz 16 yaşında olmasına rağmen uluslararası alanda dikkat çeken performanslar sergileyen Leyla Smyrna Cabas oldu. 2010 yılında İstanbul'da doğan ve Türkçe, İngilizce ile Almanca konuşan genç oyuncu, sinemaya ilk adımını Ayçıl Yeltan'ın yazıp yönettiği Fidan filmiyle attı.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kurgu" ve "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödüllerini kazanan Fidan, Cabas'ın kariyerinde önemli bir başlangıç oldu. Genç oyuncu, bu filmle Roma'daki Cinema D'iDEA Kadın Filmleri Festivali'nde yönetmen Ayçıl Yeltan ve oyuncu Ayça Bingöl ile birlikte Özel Ödül'e layık görüldü. Ardından İlker Çatak'ın Hamburg ve Berlin'de çektiği Yellow Letters (Sarı Zarflar) filminde Ezgi karakterini canlandıran Cabas, dünya prömiyerini 76. Berlin Film Festivali'nde yapan ve Altın Ayı Ödülü kazanan yapımdaki performansıyla uluslararası sinema çevrelerinin de dikkatini çekti.

Oyunculuğun yanı sıra piyano, gitar ve keman eğitimi alan Cabas, lise öğrenimini İstanbul'da sürdürüyor.

Geçen yıl Cansu Baydar'a verilen Genç Başarı Ödülü, bu yıl 24 Ekim'de düzenlenecek açılış töreninde Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas'a takdim edilecek.