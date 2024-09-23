Altın Portakal'ın başarı ödülleri açıklandı

Bu yıl 61'incisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde başarı ödülü alacak sanatçılar belirlendi.

Altın Portakal'ın başarı ödülleri açıklandı
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AA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 15:27

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 5-12 Ekim'de gerçekleştirilecek 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde başarı ödülleri Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli'ye verilecek.

Ödüller, festivalin açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.


Etiketler: #Antalya Büyükşehir Belediyesi #Antalya Altın Portakal Film Festivali #Antalya

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