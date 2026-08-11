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ALV Müzik ve Sanat Festivali 19-20 Eylül’de gerçekleşecek

ALV Müzik ve Sanat Festivali 19-20 Eylül’de gerçekleşecek

11.08.2026 18:57:00
Güncellenme:
AA
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ALV Müzik ve Sanat Festivali 19-20 Eylül’de gerçekleşecek

ALV Müzik ve Sanat Festivali, 19-20 Eylül'de İstanbul Yeniköy’deki Avusturya Başkonsolosluğu’nda gerçekleştirilecek.
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Avusturya Liseliler Vakfı tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen ALV Müzik ve Sanat Festivali, 19-20 Eylül'de İstanbul Yeniköy’deki Avusturya Başkonsolosluğu’nda gerçekleştirilecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, festival klasik müzikten caza, unutulmaz şarkılardan Türkçe aranjmanlara uzanan zengin programı, Türkiye’den ve Avusturya’dan sanatçıların performansları ve "Görünenin Ötesinde" başlıklı resim sergisiyle sanatseverleri ağırlayacak.

St. Georg Avusturya Lisesi mezunları tarafından kurulan Avusturya Liseliler Vakfının ilk kez 2018'de hayata geçirdiği festival, Avusturya Başkonsolosluğu’nun Yeniköy’deki bahçesi ve balo salonunda düzenlenecek.

Festivalin ilk gününde Candle Experience, Duo Minerva ve OperaTwins Sinem Balık–Didem Balık sahne alacak. İkinci gün ise Doğa Kılıç & Buğrahan Çayır, Ferit Odman Quintet ve Emir Ersoy, Işın Karaca ile birlikte müzikseverlerle buluşacak.

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