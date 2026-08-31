'Amadeus' oyunu veda turnesine çıkıyor

Sekizinci sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan "Amadeus" oyunu sahnelere veda edecek.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı eser, bugüne kadar 500 binden fazla seyirciyle buluştu.

Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'e, Costanze rolünü dönüşümlü olarak canlandıran Dilan Çiçek Deniz ve Özlem Öçalmaz'ın eşlik ettiği ödüllü yapımın veda turnesi, 14 Eylül'de İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) başlayacak.

Peter Shaffer'ın başyapıtı, dünya müzik tarihinin iki unutulmaz ismi Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin rekabetini konu alıyor.

Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahneye taşınan yapım, yeni sezonda İstanbul'un ardından Adana, Mersin, Ankara, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir'de seyircisiyle son kez buluşacak.

Yapımda Selçuk Yöntem Antonio Salieri'yi, Tansu Biçer Wolfgang Amadeus Mozart'ı canlandırırken, Costanze karakterine Dilan Çiçek Deniz ve Özlem Öçalmaz dönüşümlü olarak hayat veriyor.

Dönemin ruhunu sahneye taşıyan dekor ve kostüm tasarımları ve güçlü müzikal dünyasıyla dikkati çeken eserde 70 kişilik ekip görev yapıyor.

Sahnedeki başarısını iletişim ve tasarım alanında aldığı ödüllerle de pekiştiren Amadeus, 6 Kristal Elma ve 4 Felis'in yanı sıra, ADC 100th Annual Awards kapsamında "Logo" kategorisinde uluslararası ödüle layık görüldü.

Yapım, XX. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde de üç ayrı ödülün sahibi oldu. Işıl Kasapoğlu "En İyi Yönetmen", Selçuk Yöntem "Sürekli Mükemmeliyet", Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment ise "En İyi Prodüksiyon" ödülüne değer görüldü.

Sekizinci ve son sezonunda Türkiye'nin farklı şehirlerini kapsayan veda turnesine çıkacak Amadeus, yıllardır sürdürdüğü sahne yolculuğunu seyircileriyle birlikte tamamlayacak.

Oyunun biletlerine Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo'dan ulaşılabiliyor.

Eser 12 Ekim'de Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde, 13 Ekim'de Mersin'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, 16 Ekim'de Ankara ATO Congresium'da, 30 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde, 30 Kasım'da Kocaeli Kongre Merkezi'nde, 11 Aralık'ta Bursa'da Merinos AKKM'de, 16 Aralık'ta Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde izleyicinin beğenisine sunulacak.