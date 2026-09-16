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'Amadeus'un veda turnesine ek seanslar dahil edildi

'Amadeus'un veda turnesine ek seanslar dahil edildi

16.09.2026 09:41:00
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'Amadeus'un veda turnesine ek seanslar dahil edildi

Sekizinci ve son sezonunda Türkiye turnesine hazırlanan "Amadeus" için Eskişehir, Ankara ve İstanbul’da ek seanslar programa dahil edildi.
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Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment ortak yapımı "Amadeus", sekizinci ve son sezonunda Türkiye turnesine hazırlanırken oyuna gösterilen yoğun ilgi nedeniyle Eskişehir, Ankara ve İstanbul’da ek seanslar programa dahil edildi.

İlk temsilinden bu yana 500 binden fazla seyirciye ulaşan yapım, son sezonunda Türkiye'nin farklı şehirlerinde tiyatroseverlerle son kez buluşacak.

Peter Shaffer'ın dünya müzik tarihinin iki önemli ismi Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri arasındaki rekabeti konu alan oyun, Işıl Kasapoğlu'nun rejisiyle sahneye taşınıyor.

Yapımda Selçuk Yöntem "Antonio Salieri"yi, Tansu Biçer "Wolfgang Amadeus Mozart"ı canlandırırken, "Constanze" karakterine Dilan Çiçek Deniz ve Özlem Öçalmaz dönüşümlü olarak hayat veriyor.

Yetmiş kişilik ekibiyle sahnelenen oyun, dönem atmosferini yansıtan dekor ve kostüm tasarımları ile müzikal dünyasıyla sekiz sezon boyunca Türkiye tiyatro sahnesinin büyük ölçekli prodüksiyonları arasında yer aldı.

12 ÖDÜL ALDI

Sahne başarısının yanı sıra iletişim ve tasarım alanındaki çalışmalarıyla da ödüllendirilen "Amadeus", 6 Kristal Elma ve 4 Felis ödülünün yanı sıra ADC 100th Annual Awards kapsamında "Logo" kategorisinde uluslararası ödüle layık görüldü.

Yapım, XX. Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde de üç ödül kazandı. Işıl Kasapoğlu "En İyi Yönetmen", Selçuk Yöntem "Sürekli Mükemmeliyet", Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment ise "En İyi Prodüksiyon" ödülünü aldı.

Oyun veda turnesi kapsamında ilk olarak dün akşam yoğun bir ilgiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluştu.

Turne takvimine göre oyun, 12 Ekim'de Adana Çukurova Üniversitesi'nde, 13 Ekim'de Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, 16 Ekim ve 17 Aralık'ta Ankara ATO Congresium'da, 30 Ekim, 17 Kasım ve 20 Aralık't İstanbul'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde, 30 Kasım'da Kocaeli Kongre Merkezi'nde, 11 Aralık'ta Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 15 ve 16 Aralık'ta Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek.

İlgili Konular: #Tiyatro #Amadeus

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