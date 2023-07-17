Amerikan mimarisinin dehası Wright’ın tasarımları dijital ortamda

Modern mimarinin en önemli temsilcilerinden olan ABD’li mimar Frank Lloyd Wright’ın bugüne dek hayata geçirilmemiş tasarımları dijital ortamda oluşturuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2023 - 03:00
Amerikan mimarisinin dehası Wright’ın tasarımları dijital ortamda
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İspanyol mimar David Romero, Frank Lloyd Wright Foundation ile yaptığı işbirliği sonucunda ünlü mimarın onlarca tasarımını dijital ortamda yeniden yarattı.

Görseller, Wright’ın projelerini gerçeğe çok yakın bir şekilde ortaya koyuyor. 1959 yılında 91 yaşındayken hayatını kaybeden Wright yaşarken 1000’den fazla tasarıma imza atmıştı. Bunların yarısından fazlası hiçbir zaman inşa edilmedi veya yıkıldı.


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