Amerikan mimarisinin dehası Wright’ın tasarımları dijital ortamda

Yayınlanma: 17.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.07.2023 - 05:11

İspanyol mimar David Romero, Frank Lloyd Wright Foundation ile yaptığı işbirliği sonucunda ünlü mimarın onlarca tasarımını dijital ortamda yeniden yarattı.

Görseller, Wright’ın projelerini gerçeğe çok yakın bir şekilde ortaya koyuyor. 1959 yılında 91 yaşındayken hayatını kaybeden Wright yaşarken 1000’den fazla tasarıma imza atmıştı. Bunların yarısından fazlası hiçbir zaman inşa edilmedi veya yıkıldı.