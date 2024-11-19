“Anılarımızdaki Bebek” fotoğraf Sergisi

Yayınlanma: 19.11.2024 - 15:33

Güncelleme: 19.11.2024 - 15:33

Ailesindeki hanımların üç kuşak fotoğrafla ilgilendiği Mezhepoğlu, 130 yıl önce fotoğraf çeken ve onları evinde karanlık bir odada karta basan Şahiye Hanımın torunu. Fotoğraf tarihimizde ilk iki Osmanlı müslüman hanımdan biri olarak kabul edilen Şahiye Hanımın İngilterede üretilen 1887 Le Merveilleux ile çekip tab ettiği annesi Fatma Zehra Hanımın fotoğrafı da bu üç gün sürecek kısa süreli sergide yer alacak.

Annesi de bir arşivci olan Mezhepoğlu, ondan kalan fotoğraf albümlerine aynı titizlikle ilaveler yaparak devam etmiş, 1955 yılından beri yaşadığı anılardaki Bebek karelerini toplamış ve “Dün Takvimde Biter – Bir Cumhuriyet Ailesinin Tarihçesi"(Türkiye İş Bankası Yay.) adlı kitabı yazmış bir fotoğraf tutkunudur.

Sergide yer alan Bebek vapur fotoğrafları o yıllardaki yaşamın kalitesi hakkında çok önemli ipuçları veriyor. İş saatinde vapura gazeteleriyle vapuru dolduran düzgün kıyafetli erkekler neden mazi oldu? Bu, koleksiyon sergi fotoğraf tarihimiz kadar toplumsal tarihimiz içinde çok önem taşıyor.