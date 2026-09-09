Ankara'da edebiyat şöleni başlıyor: 2. Çocuk ve Gençlik Kitapları Festivali kapılarını açıyor

Arı Kültür Sanat Merkezi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Çocuk ve Gençlik Kitapları Festivali, 17-19 Eylül 2026 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. Festival, çocuk ve gençlik edebiyatının yazarlarını, sanatçıları, eğitmenleri, editörleri ve yayıncıları okurlarla buluşturacak.

Okuma kültürüne yönelik çalışmalarıyla çocukları, gençleri ve edebiyat dünyasını bir araya getiren Arı Kültür Sanat Merkezi (AKSM), 2. Çocuk ve Gençlik Kitapları Festivali için kapılarını açmaya hazırlanıyor.

17-19 Eylül tarihleri arasında üç gün sürecek festivalde çocuklar ve gençler, sevdikleri yazarlarla bir araya gelmenin yanı sıra edebiyatı farklı etkinliklerle deneyimleme fırsatı bulacak. Festival kapsamında imza günleri, söyleşiler, atölyeler, animasyonlu çocuk etkinlikleri, hediye çekilişleri ve sokak lezzetleri yer alacak.

Bu yıl festivalin onur konuğu Nilay Yılmaz olacak. Festival programında Alp Özalp, Arzu Başer, Aslı Tohumcu, Belma Yıldıztaş, Burcu Dikmen, Büşra Tuncel, Ecem Uyar Taranoğlu, Deniz Alev, Elif Mengü, Elif Özmenek Çarmıklı, Elif Sevli Özer, Emre Apaydın, Emel Balı, Figen Gülü, Gülay Ertürk, Gürbüz Ertürk, Güven Baykan, Hande Çenesiz Er, Hicabi Demirci, Kevser Safiye Aydoğan, Lider Hepgenç, Naz Özbakır, Nefise Abalı, Nihal Ünver, Özge Bahar Sunar, Pelin Cansu Sarıyıldız, Sümeyra Ertürk ve Yıldız Yaman da yer alacak.

Çocukların kitapla ve yazarlarla doğrudan ilişki kurmasını amaçlayan festival, yalnızca kitapların imzalandığı bir buluşma değil; söyleşi ve atölyeler aracılığıyla çocuk ve gençlerin edebiyatın üretim süreçlerini yakından tanıyabilecekleri bir ortam da sunacak.

Tüm etkinliklere katılım ücretsiz olacak.

Festival, Arı Kültür Sanat Merkezi, Çukurambar Mahallesi Öğretmenler Caddesi No: 14/C, Ankara adresinde gerçekleştirilecek.