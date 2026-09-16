Ankara Film Festivali’nde onur ödüllerini kazananlar belli oldu

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından 12-20 Kasım’da düzenlenecek 37. Ankara Film Festivali’nin onur ödüllerini kazananlar açıklandı. Bu kapsamda oyuncu Demet Akbağ, Aziz Nesin Emek Ödülü’ne değer görüldü. Sanat Çınarı Ödülü için ise müzisyen Bülent Ortaçgil seçildi. Kitle İletişim Ödülü’nün de yazar Atilla Dorsay’a verilmesi kararlaştırıldı. Vakıf Özel Ödülleri’ne de oyuncular Bige Önal ve Boran Kuzum değer görüldü. Ödüller 12 Kasım Perşembe akşamı düzenlenecek özel bir törenle sahiplerine takdim edilecek.