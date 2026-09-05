Ankara’yı anlatan en iyi filme VEKAM ödülü verilecek

Başkentin görsel ve kültürel hafızasını kayıt altına almaya devam eden, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından 12–20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan 37. Ankara Film Festivali, Ulusal Belgesel Film ve Ulusal Kısa Film yarışmalarına başvuracak Ankara temalı yapımlar arasından şehri en iyi anlatacak filme Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) işbirliğiyle VEKAM Ödülü verecek.



Ödül, Başkentin dinamiklerini kısa film ve belgesel aracılığıyla keşfeden sinemacıları teşvik ederken kentin görsel-işitsel belleğine katkı sunmayı amaçlıyor. Ödül alacak film VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi’ne kazandırılarak araştırmacıların kullanımına açılacak.

Başvurular 11 Eylül 2026 tarihine kadar devam ediyor. Festivalin görsel kimliğini belirleyecek Afiş Yarışması için ise son katılım tarihi 18 Eylül 2026.