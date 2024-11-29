Ankara’da Köy Okulları İçin 'İyilik İçin Müzik' Etkinliği Düzenleniyor

Yayınlanma: 29.11.2024 - 12:25

Güncelleme: 29.11.2024 - 12:26

Etkinlik kapsamında, Ankara’nın tanınan müzik gruplarından AltGeçit’in de aralarında bulunduğu toplam altı grup sahne alacak. Farklı müzik türlerinden performansların sergileneceği bu konser serisi, hem eğlenceli hem de sosyal sorumluluk bilinci taşıyan bir atmosfer sunmayı hedefliyor.

Konser Gelirleri Köy Okullarına Bağışlanacak

Etkinlikten elde edilecek tüm gelir, köy okullarında müzik eğitiminin yaygınlaştırılması ve çocukların sanatla buluşturulması için kullanılacak. Organizasyon, müzik sınıflarının kurulmasıyla çocukların yeteneklerini geliştirmelerine ve kültürel zenginliklere erişmelerine olanak sağlamayı amaçlıyor.

"İyilik İçin Müzik" Sloganıyla Yola Çıkıldı

Rockedized organizasyonu, “İyilik İçin Müzik” sloganıyla başlattığı bu projeyi gelenekselleştirmeyi planlıyor. Köy okullarındaki çocukların müzikle tanışmasını ve sanatsal becerilerini geliştirmesini amaçlayan bu tür etkinlikler, müzik dünyasında sosyal sorumluluğun öncüsü olmayı hedefliyor.

Etkinlik Detayları ve Katılım Bilgisi

Etkinliğe dair detaylı bilgi almak ve gelişmeleri takip etmek isteyenler, AltGeçit ve Rockedized’in sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilir. Ankara’daki bu anlamlı konser serisine katılarak hem keyifli vakit geçirebilir hem de sosyal sorumluluk projesine destek olabilirsiniz.

Tarih: 24-26 Aralık 2024

Yer: 6:45 Ankara

Bilet Geliri: Tamamı Köy Okullarına Bağışlanacak

Müziğin iyileştirici ve birleştirici gücüne inanan herkesin buluşacağı bu etkinlik, sanat ve sosyal sorumluluk anlayışının en güzel örneklerinden biri olmayı vaat ediyor.