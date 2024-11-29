Ankara’da Köy Okulları İçin 'İyilik İçin Müzik' Etkinliği Düzenleniyor
Köy okullarında müzik sınıfı kurulması amacıyla düzenlenen anlamlı bir etkinlik, Ankara’da müzikseverleri bir araya getirecek. Rockedized organizasyonu tarafından hayata geçirilen etkinlik, 24-26 Aralık tarihleri arasında 6:45 Ankara sahnesinde gerçekleşecek.
Etkinlik kapsamında, Ankara’nın tanınan müzik gruplarından AltGeçit’in de aralarında bulunduğu toplam altı grup sahne alacak. Farklı müzik türlerinden performansların sergileneceği bu konser serisi, hem eğlenceli hem de sosyal sorumluluk bilinci taşıyan bir atmosfer sunmayı hedefliyor.
Konser Gelirleri Köy Okullarına Bağışlanacak
Etkinlikten elde edilecek tüm gelir, köy okullarında müzik eğitiminin yaygınlaştırılması ve çocukların sanatla buluşturulması için kullanılacak. Organizasyon, müzik sınıflarının kurulmasıyla çocukların yeteneklerini geliştirmelerine ve kültürel zenginliklere erişmelerine olanak sağlamayı amaçlıyor.
"İyilik İçin Müzik" Sloganıyla Yola Çıkıldı
Rockedized organizasyonu, “İyilik İçin Müzik” sloganıyla başlattığı bu projeyi gelenekselleştirmeyi planlıyor. Köy okullarındaki çocukların müzikle tanışmasını ve sanatsal becerilerini geliştirmesini amaçlayan bu tür etkinlikler, müzik dünyasında sosyal sorumluluğun öncüsü olmayı hedefliyor.
Etkinlik Detayları ve Katılım Bilgisi
Etkinliğe dair detaylı bilgi almak ve gelişmeleri takip etmek isteyenler, AltGeçit ve Rockedized’in sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilir. Ankara’daki bu anlamlı konser serisine katılarak hem keyifli vakit geçirebilir hem de sosyal sorumluluk projesine destek olabilirsiniz.
Tarih: 24-26 Aralık 2024
Yer: 6:45 Ankara
Bilet Geliri: Tamamı Köy Okullarına Bağışlanacak
Müziğin iyileştirici ve birleştirici gücüne inanan herkesin buluşacağı bu etkinlik, sanat ve sosyal sorumluluk anlayışının en güzel örneklerinden biri olmayı vaat ediyor.
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