Ankara’da Sanat ve Mitlerin Buluşması: “Bir Kelebek Ömrüdür Yaşamak! Mitler, Düşler, Masallar, Anlatı ve Anılar – Ankara Seçkisi”

Yayınlanma: 13.11.2024 - 15:27

Güncelleme: 13.11.2024 - 15:27

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) tarafından düzenlenen GAGİAD Kültür Sanat Festivali, bu yıl 12-26 Ekim tarihleri arasında Gaziantep’te sanatseverlerle buluştu. Festivalin etkileyici sergilerinden biri olan “Bir Kelebek Ömrüdür Yaşamak! Mitler, Düşler, Masallar, Anlatı ve Anılar,” küratörlüğünü Dilek Karaaziz Şener’in üstlendiği ve proje koordinatörlüğünü Platform A Sanat Galerisi’nin yürüttüğü geniş çaplı bir sanat etkinliği olarak öne çıktı. Farklı disiplinlerden 62 sanatçının 180 eserinden oluşan sergi, Gaziantep’in çok kültürlü yapısını ve tarihsel belleğini sanatın evrensel diliyle yansıttı. Eserler, izleyicilere “mitler, düşler, masallar, anlatı ve anılar” temaları üzerinden yaşanmış ya da yaşanmamış hikayeler aracılığıyla farklı bir duyumsal deneyim sundu.





Şimdi ise festivalin büyüsü Ankara’ya taşınıyor. Gaziantep’te büyük ilgi gören “Bir Kelebek Ömrüdür Yaşamak! Mitler, Düşler, Masallar, Anlatı ve Anılar – Ankara Seçkisi,” 16 Kasım – 7 Aralık 2024 tarihleri arasında Platform A Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak. Sergide; Ahu Akkan, Ali Teoman Germaner, Asiye Sarıoğlu, Aslı Işıksal, Aykut Öz, Bilal Hakan Karakaya, Cemalettin Yıldız, Civan Atik, Duygu Aydoğan, Elif Aydoğdu Ağatekin, Erdal Duman, Esma Burcu Havasi, Evrim Kılıç, Gül Derman, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Habip Aydoğdu, Hanefi Yeter, Hasan Doğan Yılmaz, Hayri Esmer, Işıl Tüfekçi Ardıç, Melis Aydoğmuş, Metin Kalkızoğlu, Mevlüt Akar, Mustafa Ağatekin, Nihat Kemankaşlı, Orhan Taylan, Osman Dinç, Samed Arda Selim, Selçuk Yılmaz, Serdar Leblebici, Serpil Yeter, Süleyman Saim Tekcan, Tuba Merdeşe ve Yalçın Gökçebağ gibi 34 sanatçının eserleri yer alacak.





Açılışı 16 Kasım Cumartesi günü saat 17.00-20.00 arasında yapılacak olan sergi, Ankara’nın kalbinde, Taurus AVM’deki Platform A Sanat Galerisi’nde sanatseverlere kapılarını açacak. 7 Aralık’a kadar sürecek olan sergi, Ankara’da sanatın farklı yüzleriyle, mitlerin, düşlerin ve anıların izlerini arayanları bekliyor