Ankara’nın Başkent Oluşunun 101. Yıldönümünde Atatürk Bulvarı Anlatılacak

Yayınlanma: 10.10.2024 - 17:23

Güncelleme: 10.10.2024 - 17:23

Ankara’nın başkent oluşunun 101. yıldönümü etkinlikleri, 14 Ekim 2024 tarihinde TED Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde gerçekleştirilecek. “Atatürk Bulvarı” temasıyla düzenlenen sunumlar, Koleksiyoncular Derneği üyeleri tarafından sunulacak.





Etkinlikte, Korkut Erkan, Prof. Dr. H. Çağatay Keskinok ve Aylin Bendis, “Cumhuriyet Devriminin Yolu: Atatürk Bulvarı,” “Cumhuriyetin Başkenti İnşa Edilirken,” “Atatürk Bulvarı’nın Oluşumu” ve “1930 ve 40’lı Yılların Ankara’sında Sosyal ve Kültürel Yaşam” başlıklarında önemli konuşmalar yapacak.





Tarih ve kültür meraklılarının yoğun ilgi göstermesi beklenen etkinlik, 09.00-12.00 saatleri arasında TED Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde düzenlenecek.