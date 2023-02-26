Ann Quin’den ‘Berg’

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 00:03

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 00:03

Ann Quin’in 1964’te yayımlanan ilk romanı Berg (Çeviren: Aslı Anar / Everest Yayınları) şu cümleyle başlıyor: “Adını Greb olarak değiştiren Berg diye bir adam babasını öldürme niyetiyle bir sahil kasabasına geldi…”

Berg ya da Greb uzun süredir yaşamında yer almayan babasının izini bir sahil kasabasına kadar sürmüştür. Kimliğini saklayarak hemen yanı başındaki odayı tutar ve kendisini babası, onun sevgilisi ve biricik vantrilok kuklasının yer aldığı tuhaf bir maceranın içinde bulur.

Berg, Ann Quin’in alışılmış deneysel üslubuna sahip, içsel monologlarla bezeli, geçmişten anıların ve mektupların sürekli gün yüzüne çıktığı, düşlerin gerçeğe karıştığı, kimi zaman Samuel Beckett absürtlüğünü kimi zaman Anna Kavan karanlığını andıran bir anlatı.

Çocukluğu babanın yokluğunda, bekâr annesiyle geçen ve hayatı boyunca ruhsal sorunlarla boğuşan Ann Quin’den otobiyografik izler taşıyan roman, 1989’da Michael Austin yönetmenliğinde sinemaya da uyarlanmıştı.

Berg / Ann Quin / Çeviren: Aslı Anar / Everest Yayınları / 2022.