Anna Laudel sergileri Bodrum’da
Anna Laudel Bodrum, modern ve güncel sanat dünyasından isimlere yer verdiği sergi programlarına ZAİ Yaşam’da ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Ardan Özmenoğlu, Belkıs Balpınar, Hayal İncedoğan, Lal Batman, Mehmet Sinan Kuran, Ramazan Can, Sarp Kerem Yavuz, Serkan Küçüközcü ve Tuğçe Diri’nin eserlerinden oluşan karma sergi 7 Mayıs’a kadar görülebilir.
Ardından Emin Mete Erdoğan’ın zaman algısı üzerine kurulu çarpıcı ve çok katmanlı eserlerinin yer alacağı “Over the Under” isimli kişisel sergisi 21 Mayıs - 18 Haziran tarihleri arasında Anna Laudel Bodrum’da ziyaret edilebilir.
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