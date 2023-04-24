Anna Laudel sergileri Bodrum’da

Anna Laudel Bodrum, modern ve güncel sanat dünyasından isimlere yer verdiği sergi programlarına ZAİ Yaşam’da ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2023 - 03:00
Anna Laudel sergileri Bodrum’da
Abone Ol google-news

Ardan Özmenoğlu, Belkıs Balpınar, Hayal İncedoğan, Lal Batman, Mehmet Sinan Kuran, Ramazan Can, Sarp Kerem Yavuz, Serkan Küçüközcü ve Tuğçe Diri’nin eserlerinden oluşan karma sergi 7 Mayıs’a kadar görülebilir.

Ardından Emin Mete Erdoğan’ın zaman algısı üzerine kurulu çarpıcı ve çok katmanlı eserlerinin yer alacağı “Over the Under” isimli kişisel sergisi 21 Mayıs - 18 Haziran tarihleri arasında Anna Laudel Bodrum’da ziyaret edilebilir.


Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler