Ant İçen Hekimler müzikli anlatısı sahneye çıkacak

Yayınlanma: 05.02.2025 - 17:20

Güncelleme: 05.02.2025 - 17:20

Serra Menekay’ın yazdığı, Pınar Ayhan’ın sanat yönetmenliğini yaptığı “Ant İçen Hekimler” müzikli anlatısı, 12 Mart saat 21.00’de Nazım Hikmet Kültür Merkezi Genco Erkal Salonu’nda sahnelenecek. Gösteride, kendisi de bir hekim olan Serra Menekay sahneye çıkarak ülkemizin kurtuluşunda ve kuruluşunda rol oynayan tıbbiyelilerin ve doktorların hikâyelerini anlatıyor.

Köycüler Cemiyeti üyesi doktorlardan 14 Mart tıp bayramını ilan eden tıbbiyelilerden, Bandırma Vapurundaki doktorlardan aşı üreten doktorlara kadar milli mücadele döneminde bağımsızlık için ant içen hekimlerin ilginç ve bilinmeyen hikâyeleri, büyüleyici müzikler ve destekleyici görseller eşliğinde sunuluyor. Gösteride Doktor Reşit Galip, Doktor Refik Saydam, Tıbbiyeli Hikmet, Doktor Fazıl Doğan, Doktor Mustafa Şevket Bengisu gibi pek çok kahraman doktorun az bilinen ancak çok ibretlik öyküleri gün yüzüne çıkıyor. Bu gösteride anlatılan sıra dışı öyküler geçmişi bize anlatırken, bugüne ve geleceğe de ışık tutuyor.

BİLETLER 6 ŞUBAT’TA ÇIKIYOR

6 Şubat’ta satışa sunulacak biletler, dijital bilet satış platformlarından elde edilebiliyor. Bilet fiyatları ise şu şekilde açıklandı: