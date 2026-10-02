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Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Gustav Mahler'in '5. Senfonisi'ni seslendirecek

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Gustav Mahler'in '5. Senfonisi'ni seslendirecek

2.10.2026 19:10:00
Güncellenme:
AA
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Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Gustav Mahler'in '5. Senfonisi'ni seslendirecek

Gustav Mahler'in 5. Senfonisi Antalya Devlet Senfoni Orkestrası tarafından müzikseverlerle buluşturulacak.
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Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), Gustav Mahler'in senfonik repertuvarın başyapıtları arasında yer alan 5. Senfonisi ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, orkestrayı genç kuşağın dikkati çeken şeflerinden Nicolo Umberto Foron yönetecek.

Mahler'in 5. Senfonisi, karanlıktan aydınlığa uzanan dramatik yapısı, büyük orkestra kadrosu ve zengin ses dünyasıyla bestecinin en çok seslendirilen eserleri arasında yer alıyor.

ADSO, 9 Ekim'de saat 20.30'da, 70 dakika süren anıtsal senfonisini Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda müzikseverlerle buluşturacak.

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