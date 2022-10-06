Antalya DOB'da dünyaca ünlü operetlerden seçkiler seslendirildi
Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde (DOB), "Operetlerden Seçkiler" konseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahneye konulan "Operetlerden Seçkiler" konserinde, sevilen ve bilinen operetlerin aryaları ve ansamblları seslendirildi.
Atay Ergezen tarafından sahneye konulan konserde soprano Arzu Yaman, Zişan Damcıoğlu, Serap Demirhan Işık, Meriç Karataş, Esra Serbest ve Gizem Şener, tenor Koray Damcıoğlu, Baha İşler, Fatih Şanal, Dağhan Ergün, Erdi Can Aybaş ve Göksay Yaran, bariton Ümit Burak Tekinay ve piyanist Metin Kiper sahne aldı.
Mizansenlerin de eşlik ettiği konserin sahne düzeni Özlem Tekinay, sahne tasarımı Cüneyt Şencan ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlandı.
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