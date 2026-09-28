AnTiYap üyesi özel tiyatrolar yeni sezona Kuğulu Park’ta merhaba dedi

AnTiYap (Ankara Tiyatro Yapımcıları Derneği) üyesi özel tiyatrolar 2026-2027 sanat sezonuna bu yıl da Kuğulu Park’ta merhaba dedi.

Çankaya Belediyesi ve AnTiYap işbirliğiyle bu yıl dördüncüsü gerçekleşen VEEE PERDE etkinliği Bir Tadımlık Oyunlar başlığıyla 27 Eylül 2026 Pazar günü 15.00-18.00 saatleri arasında Ankara’nın simge alanlarından Kuğulu Park’ta gerçekleşti.

VEEE PERDE etkinliğinde AnTiYap üyesi özel tiyatrolar ve Çankaya Belediyesi Semt Tiyatroları Ankaralı çocuk ve yetişkin izleyicileriyle buluşarak sezon oyunlarından kısa tadımlık oyunlarını tanıtım amaçlı sergilediler.

İzleyiciler maskot kostümleri içindeki masal kahramanları ve yüz boyama etkinlikleri ile hayal dünyasına doğru yol alırken müzik ve dansla eğlenceli saatler geçirdiler.

AnTiYap- Ankara Tiyatro Yapımcıları Derneği Başkanı Ali Nihat Yavşan , üyemiz olan 42 yerel tiyatroyla, erişilebilir sanat için mücadele ediyoruz. Çünkü erişilebir sanatla, o toplumda yaşayan insanların düşünen, sorgulayan, çözüm üreten, bireylerin yetişmesi sağlanabilir. Erişilebilir sanat, öncelikle bireysel özgürlüğün, ardından da toplumsal özgürlüğün kazanılmasında önemli rol oynar. Erişilebilir sanat ancak uygun fiyatlı sanat üretimi ile olanaklıdır. Uygun fiyatlı sanat ise yerel tiyatrolarla olanaklı hale gelir. AnTiYap ta üyesi olan Ankaralı tiyatrolar Ankaralı seyircisine erişilebilir sanat üretmek için mücadele etmektedir. ""Erişilebilir Sanat İçin AnTiYap" dedi ve Ankaralı seyircileri tiyatro salonlarına davet etti.

Vee Perde etkinliğine, AnTiYap üyesi, Ankara Nöbetçi Sahne, Fer Sahne, Ahşap Adımlar, Çan Tiyatrosu, Kobat Sanat Tiyatrosu, Timiyatro, Ankara Çağdaş Sanat Tiyatrosu, Tiyatro Pembe Kurbağa, Birinci Peron Tiyatro, Filozof Medya, Fareler Tiyatrosu katıldı. Line Dance With Us grubu danslarıyla 7de 77 ye herkesi dans etkinliğine davet etti.