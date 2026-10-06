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Antonis Donef’in İstanbul’daki ilk kişisel sergisi sanatseverlerle buluşuyor

Antonis Donef’in İstanbul’daki ilk kişisel sergisi sanatseverlerle buluşuyor

6.10.2026 17:27:00
Güncellenme:
Kültür Sanat Servisi
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Antonis Donef’in İstanbul’daki ilk kişisel sergisi sanatseverlerle buluşuyor

Yunan sanatçı Antonis Donef’in İstanbul’daki ilk kişisel sergisi “Zamanın İki Yakası Atina İstanbul”, Kalfayan Galleries ile Portakal Sanat ve Kültür Evi işbirliğiyle Nişantaşı’nda açılıyor. Atina ile İstanbul arasında sanatsal bir köprü kurmayı hedefleyen sergi, 8-28 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.
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Yunan sanatçı Antonis Donef, İstanbul’daki ilk kişisel sergisiyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. “Zamanın İki Yakası Atina İstanbul” başlıklı sergi, Kalfayan Galleries ile Portakal Sanat ve Kültür Evi işbirliğinde Nişantaşı’nda düzenleniyor.

ATİNA İLE İSTANBUL ARASINDA SANATSAL KÖPRÜ

Atina ve İstanbul arasında sanatsal bir diyalog kurmayı amaçlayan sergide, Donef’in geçmiş ile şimdiki zamanı aynı yüzeyde bir araya getirdiği katmanlı yapıtları yer alıyor.

1978 Atina doğumlu sanatçı; ansiklopediler, atlaslar ve eski kitap sayfaları gibi basılı materyalleri çalışmalarının zemini olarak kullanıyor. Donef, bu yüzeyleri mürekkep, desen ve renklerle işleyerek çok katmanlı görsel yapılar oluşturuyor.

BELLEK, ZAMAN VE BİLGİYİ YENİDEN YORUMLUYOR

Sanatçının çalışmalarında basılı sözcükler ve haritalar, ilk işlevlerinin dışına çıkarak zaman, bellek ve bilgi sistemlerinin yeniden yorumlandığı çağrışım alanlarına dönüşüyor.

“Zamanın İki Yakası Atina İstanbul” sergisi, 8-28 Ekim tarihleri arasında Nişantaşı’nda ziyaret edilebilecek.

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