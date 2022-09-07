Apart, çevrim içi yayınlarına başladı

07 Eylül 2022 Çarşamba, 17:22

Birçok yazar, sanatçı ve akademisyenin bir araya gelmesiyle kurulan, İstanbul Kadıköy merkezli sanat oluşumu apart, www.a-part.online adresinde çevrim içi yayınlarına başladı.

Estetik modernizm arayışında, düş gücü ve hudutsuzluğa sığınarak sanatın özerkliğine varma gayesindeki apart, görsel ve yazınsal çalışmalara ev sahipliği yaparken, hareketsiz imajları apartıman‘da, hareketli kurguları ise apartkat‘ta ağırlayacak. Meta Punk, Obituary ve Dione adlı yapıtlarla açılan bu bölümlerde ayrıca, Orta Dünya’ya Modern Eleştiri başlıklı bir söyleşi yer alıyor.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinin gösterime girmesi vesilesiyle J. R. R. Tolkien’in fantastik evrenine odaklanan apart, meşrep adlı bölümde serinin kült karakteri Galadriel’e eko-feminist bir bakış atarken Yüzüklerin Efendisi’nin sinema üçlemesine Marksist bir eleştiri getirerek, Orta Dünya’nın üretim ilişkilerini ve halk temsillerini sorguluyor.

apart’ın hafif bölümünde ise içe kapalı, rahatsız edici ve başarısız bir deneme olarak başlasa pasajı yer alıyor.

Şimdilik yalnızca “estetik modernizm ve su kestaneleri” ile kendini tanımlayan apart, sahip olduğu dernek hüviyetiyle hali hazırda 9. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali yürütürken ilerleyen aylarda kısa film ve video sempozyumu, butik dinletiler/gösterimler/sergiler ile “a-apart.offline” çerçevesinde etkinlikler gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

apart’a üye olmak ve(ya) çalışmalarınızla apart’a çıkmak içinse www.a-part.online adresini ziyaret etmek yeterli.