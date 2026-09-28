Arşivi açılan Prof. Dr. Zafer Toprak konferansla anıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), restore edilen Metrohan’ da açtığı Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Merkezi’nde, merhum tarihçi Prof. Dr. Zafer Toprak’ın 103 binden fazla eserden oluşan kişisel arşivini araştırmacıların hizmetine sundu. Merkezde, 26-27 Eylül günleri İBB ve Tarih Vakfı iş birliğiyle düzenlenen, birçoğu yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmuş 26 akademisyenin katıldığı, “Tarihi Adanmış Bir Ömür Zafer Toprak Anma Konferansı” nda çok yönlü geniş bilgisi, çalışkanlığı, verdiği değerle öğrencilerinin ufkunu açan Zafer Toprak özlem ve saygıyla anıldı.

Arşivi bağışlayan Zafer Toprak’ın eşi ve 24’üncü Dönem TBMM Milletvekili Prof. Dr. Binnaz Toprak ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın açılışını yaptığı konferansta akademisyenler arşivi hizmete açan ve konferansı düzenleyen İBB’ye teşekkür ettiler.

Anılarla metodolojisinin ve kitapları kaynak gösterilerek çalışma alanlarının konuşulduğu konferansta Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nurşen Gürboğa; “Hoca ayakları modernizmde ama bir pergel gibi ne olup bitiyor diye bütün sahayı dolaştı.” diyerek Zafer Toprak’ın araştırdığı alanları değiştirmeden çalışma alanını geliştirdiğini, kurucularından olduğu Tarih Vakfı’na ve yazılarıyla alanını genişlettiği yayın organı Toplumsal Tarih Dergisi’ne verdiği önemi, katkısını dile getirdi.