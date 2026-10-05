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Arşivlerdeki dostluk Londra'da gün yüzüne çıktı

Arşivlerdeki dostluk Londra'da gün yüzüne çıktı

5.10.2026 13:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Arşivlerdeki dostluk Londra'da gün yüzüne çıktı

Dr. Özgenur Reyhan Güler'in küratörlüğünü yaptığı "Dostluğa Açılan Sayfalar" sergisi, Türk–İngiliz ilişkilerini tarihî belgeler ve gazete kupürleriyle Londra'daki Arundel House'ta ziyaretçilerle buluştu.
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Türkiye ile İngiltere arasındaki köklü ilişkiler, tarihî belgeler ve gazete kupürleri aracılığıyla Londra'da yeni bir kültürel buluşmaya taşındı.

Dr. Özgenur Reyhan Güler'in küratörlüğünde hazırlanan "Dostluğa Açılan Sayfalar – Belgelerden Hayata Türk–İngiliz İlişkileri" sergisi, 1 Ekim 2026'da Arundel House'ta ziyaretçilerle buluştu. Osmanlı Devleti'nin 1851 Londra Büyük Sergisi'ne katılımının 175. yılında İngiltere'de gerçekleştirilen sergi, iki ülkenin ortak geçmişini diplomasi, kültür ve basının tanıklığı üzerinden ele aldı.

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Küresel Gazeteciler Konseyi'nin her yıl uluslararası ölçekte düzenlediği Küresel Ödüller Töreni kapsamında açılan sergide, Prof. Dr. Osman Kubilay Gül'ün arşiv koleksiyonundan seçilen Türk ve İngiliz arşiv belgeleri ile tarihî gazete kupürleri bir araya getirildi. Diplomatik temaslardan resmî ziyaretlere, tarihî anlaşmalardan bunların kamuoyundaki yansımalarına uzanan seçki; kültür-sanat, toplumsal yaşam ve basın alanındaki ilişkileri de kapsayarak iki ülke arasındaki bağları basının ve ortak hafızanın tanıklığıyla ortaya koydu.

PROTOKOL VE BASINDAN YOĞUN İLGİ

T.C. Londra Büyükelçiliği ve T.C. Londra Başkonsolosluğu'nun destekleriyle gerçekleştirilen açılış, geniş bir protokol katılımıyla yapıldı. İngiltere'deki yerel yönetimlerin temsilcileri ile diaspora medyasının da yer aldığı sergi, uluslararası ve yerel basının yoğun ilgisini gördü.

Serginin küratöryel yaklaşımı, arşiv belgelerini dönemin gelişmeleri ve gazetelerdeki anlatımlarla birlikte sunarak geçmiş ile bugün arasında bir bağ kurdu. Ziyaretçiler, diplomasi tarihinin önemli dönüm noktalarını izlerken iki toplumun birbirini nasıl tanıdığına, karşılıklı ilişkilerin toplumsal hayatta nasıl karşılık bulduğuna ve dostluk bağlarının zaman içinde nasıl şekillendiğine de tanıklık etti.

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Sergi küratörü ve akademisyen Dr. Özgenur Reyhan Güler, tarihî belgelerin ortak hafızayı ve karşılıklı anlayışı güçlendirmedeki önemine dikkat çekti: "Geçtiğimiz yıl New York Türkevi'nde gerçekleştirdiğimiz uluslararası sergi, tarihî belgeler üzerinden kurulan kültürel bağların toplumlar arasındaki karşılıklı anlayışa katkısını görmemizi sağladı. Bu deneyimden hareketle Londra'da hazırladığımız sergide, Türk–İngiliz ilişkilerinin tarihsel birikimini arşiv belgeleri ve basının tanıklığıyla kamuoyuna sunuyoruz. Amacımız, iki ülke arasındaki ilişkilerin diplomatik gelişmelerle birlikte toplumsal ve kültürel boyutlarıyla da değerlendirilmesine katkıda bulunmak. Arşiv belgeleri, ortak geçmişin somut kaynakları olarak toplumların birbirini tanımasına ve ilişkilerini tarihsel bir bilinçle ele almasına imkân veriyor."

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SERGİ İNGİLTERE'DE YOLCULUĞUNU SÜRDÜRECEK

Londra'da kültür, diplomasi ve medya çevrelerini bir araya getiren "Dostluğa Açılan Sayfalar", geçmişin tanıklıklarını bugünün diyaloğuna taşıdı. Londra Arundel House'taki açılışın ardından sergi, önce Londra'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde, ardından Manchester'da ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek. İki ülkenin ortak geçmişinden hareketle geleceğe uzanan dostluk bağlarına yeni bir sayfa açan sergi, İngiltere'nin farklı şehirlerinde daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

İlgili Konular: #sergi

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