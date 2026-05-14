ArtContact İstanbul’da iki proje: 'Sınırdan' ve 'Barış Melekleri'

'Sınırdan' ve 'Barış Melekleri' başlıklı iki proje birbirine komşu, birbirine bağlı iki ayrı alan kuruyor. Farklı alanlardan aynı yere bakıyorlar: Savaşa, barışa, yaşama ve ölüme.

Sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Özge Gökbulut Özdemir tarafından artONda Project altında hazırlanan “Sınırdan” savaş öncesi ve sonrası insana ait coğrafi olan ve olmayan sınırları 9 sanatçının (Özge Gökbulut Özdemir, Nur Gökbulut, Korkut Tiryaki, Khatare Dooraki/İran, Saamia Vine/Pakistan, Sibel Aktaş, Aslı Tanrıkulu, Volkan Coşkun ve Aziz Baday) eserleriyle sorgularken, ülkemize ve birbirine sınır olan İran ve Pakistan’dan sanatçıların çalışmalarını da projeye dahil ederek dünyanın savaş ve barış gündemine de sanatsal bir tepki veriyor.

Projenin merkezindeki “sınır” düşüncesi ise şu sözlerde belirginleşiyor:

“Her şeye ‘sınırdan’ bakıyoruz son zamanlarda. En az ikiye bölünüyoruz ve ortamızda kalın kırmızı bir çizgi. Savaştan önce de her şeye sınırdan bakıyorduk, ama her şeye… İnsana, barışa, dünyaya, evrene, doğaya, sağlığa, dostluğa, aşka, sevgiye, aileye, siyasete, sanata, kültüre, her şeye. Yaşama sınırdan bakıyoruz hâlâ…”

Sınırdan ile duvarlarda başlayan görsel anlatı tavana doğru yükselirken, savaşlarda yaşamını kaybeden çocuklar “barış melekleri” olarak beliriyor.

Sanatçı, sanat eğitimci Prof. Dr. Nur Gökbulut’un “Barış Melekleri” projesi yaşamla ölüm, savaşla barışın sınırda 40 melekten oluşan üç boyutlu bir enstalasyon sunuyor. Savaşın içimizde yarattığı derin boşlukla sınırlar bulanıklaşıyor; savaş ve barış, yaşam ve ölüm o boşlukta yan yana dururken, Nur Gökbulut’un “Barış Melekleri” sergi metninde savaşın en masumu çocuklara dokunuyor: “Kaçıncı çocuk savaşa kurban verilen; kaçıncı bebek, daha gözlerini açamadan yuman dünyaya… Yaşasalar neler göreceklerini bilemediğimiz. Yaşarlarsa ne yapacaklarından korkulduğu için acımasızca katledilen… Savaşa değil, barışa doğmalı bebekler oysa; erkenden melek olmadan…”

Uluslararası yapısıyla sanatçılar, koleksiyonerler ve sanat profesyonellerini bir araya getiren Art Contact İstanbul fuar süresince sanat söyleşilerine de ev sahipliği yapıyor. Proje sergileri yanında sanatçıların fuar kapsamında gerçekleşecek söyleşileri ise şöyle:

“Üretim ve Tüketim Perspektifinden Sanatta Varoluş”

Prof. Dr. Özge Gökbulut Özdemir

16 Mayıs 2026 Cumartesi — 18.00

“Yaşamdan Fazlası Olarak Sanat”

15 Mayıs 2026 Cuma — 16.00

Moderatör: Prof. Dr. Özge Gökbulut Özdemir Konuşmacılar: Prof. Dr. Nur Gökbulut ve Dr. Öğr. Üyesi Aras Yalçınkaya

Art Contact İstanbul 2026, 14–17 Mayıs tarihleri arasında Yeni Kapı’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilir.