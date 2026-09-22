Artweeks Istanbul’da ışık sanatla buluştu

Sanatı kapalı kapılar ardından çıkarıp kamusal alanlara, doğrudan hayatın içine taşıyan Artweeks Istanbul'un 17 Eylül – 8 Kasım 2026 tarihleri arasında Akaretler Sıraevler'de izleyici ile buluşan "Collectors" özel sergisine Kalebodur ana partner oldu.

Banu & Hakan Çarmıklı’nın "Reunion / Kavuşma"; Öner Kocabeyoğlu’nun "Tutku ve Sabır" ve Tansa Mermerci’nin "Sükûn ve Galeyan" koleksiyonlarını bir araya getiren sergi yıllara yayılan üç özel koleksiyonun müze dışı bir kamusal alanda, ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşturuyor. Serginin açılışı Kalebodur'un ışık ve malzeme arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlayan Translucent Işık Geçirgen Porselen Plaka teknolojisiyle tasarlanan özel bir deneyim alanında gerçekleşti. 3 mm kalınlığında ve 100x300 cm büyük ebatta geliştirilen Translucent, ışığı kontrollü bir şekilde geçirirken doğrudan görüşü engelleyerek mekânda homojen ve yumuşak bir aydınlatma etkisi oluşturuyor.

Açılışta konuşan, Kale Grubu'nun sanatla olan köklü bağına dikkat çeken grup başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, "Kökleri Anadolu'ya dayanan, sanayiyi sanatla harmanlayarak büyümüş bir kurumun temsilcisi olarak Akaretler'in bu yaşanmışlık dolu duvarları arasında olmaktan büyük heyecan duyuyorum" dedi.





2017 yılında Kale Grubu'nun 60. kuruluş yıl dönümünde, Türkiye'nin ilk çağdaş seramik sanatçısı Füreya Koral'ın retrospektif sergisini yine Akaretler'de hayata geçirdiklerini hatırlatan Okyay, "Füreya'nın 'Sanat hayatın içinde yaşamalı' felsefesi, bugün Artweeks'in sanatı sokağa taşıyan vizyonuyla ne kadar da güzel örtüşüyor" ifadelerini kullandı.

Okyay, Translucent'in etkinlikteki kullanımına değinerek, "Şu an etrafında toplandığımız, ışığı ve tasarımı kusursuz bir şekilde birleştiren Translucent masamız, aslında bizim bu vizyonumuzun somut bir yansıması. Dünyanın en ince porselen plakalarından biri olan bu yarı saydam yüzey; ışığı sadece geçiren değil, mekânı dönüştüren, tıpkı sanat gibi insanları aynı sofrada, aynı duyguda buluşturan bir tasarım dili sunuyor" ifadelerini kullandı.

Artweeks Istanbul Kurucusu Sabiha Kurtulmuş ise, "Türkiye'nin en değerli üç koleksiyon vizyonunu Akaretler' in tarihi ve yaşayan dokusunda yan yana getirmek hem izleyici hem de sanat ekosistemi için çok taze bir okuma alanı yaratıyor. Bu buluşma, yeni nesil koleksiyonerlere ilham verirken, sanatın zaman içindeki dönüşümünü de şeffaf bir şekilde ortaya koydu" dedi.