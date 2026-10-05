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'Aşk Tesadüfleri Sever 3'ten yeni haber: Filmin merakla beklenen afişi yayınlandı!

'Aşk Tesadüfleri Sever 3'ten yeni haber: Filmin merakla beklenen afişi yayınlandı!

5.10.2026 13:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Aşk Tesadüfleri Sever 3'ten yeni haber: Filmin merakla beklenen afişi yayınlandı!

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan "Aşk Tesadüfleri Sever" serisinin merakla beklenen üçüncü filminin yeni afişi sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

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Sinemaseverlerin büyük ilgimle takip ettiği "Aşk Tesadüfleri Sever" serisi, üçüncü halkasıyla beyazperdeye geri dönüyor. Böcek Film ve Benesta ortak yapımıyla hayata geçirilen "Aşk Tesadüfleri Sever 3" filminin merakla beklenen yeni afişi izleyicinin beğenisine sunuldu.


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20 Kasım'da vizyona girmesi planlanan film, Özgür ve Mavi karakterlerinin yollarının kesişmesiyle başlayan duygusal ve etkileyici bir yolculuğu sinema salonlarına taşıyacak. Yayınlanan yeni afişte, filmin başrollerini üstlenen Mehmet Günsür ve Devrim Özkan yan yana yer aldı.


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DEV KADRO BEYAZPERDEDE BULUŞUYOR

Genel yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise İpek Sorak'ın oturduğu film, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

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Yapımda Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'a; Serkan Altunorak, Ümit Bülent Dinçer, Ülkü Hilal Çiftçi, Durukan Çelikkaya, Berrin Arısoy, Pınar Töre, Serhan Süsler, Müge Duygun, Rüzgar Eser Düzenli, Derinsu Sorak, Deren Baştaş, Belçim Bilgin, Ayda Aksel, Hüseyin Avni Danyal ve Güler Ökten gibi isimler eşlik ediyor.

Ayrıca filmin oyuncu kadrosunda Bennu Yıldırımlar, Zuhal Olcay, Uğur Polat, Emin Gürsoy, Ruhi Sarı ve Ayşe Arman da konuk konuk isimler olarak yer alıyor.

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