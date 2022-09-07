Asuman Aray’dan ‘Yolda Bir Karanfil’

07 Eylül 2022 Çarşamba, 00:01

Üzerinde uzun zamandır çalıştığı kitabı Yolda Bir Karanfil (Öteki Yayınevi), Asuman Aray’ın yaşamından bir dönem ile ilgili yaşadıklarını, kendisini oraya taşıyan anılarının gölgesinde okuyucuya aktarmaya çalıştığı bir kesit.

Aray birkaç çocukluk anımı aktararak başlıyor kitabına. Ardından yetişkinliğe geçiş, o dönemin haşarılıkları, mutlulukları, aşklarım, duygusal kırılmalar, umutlar, hüzünlerle devam ediyor... Sonrasında gençlik ve lise yılları …

Aynı dönemlerde dünyada ve ülkemizde yaşanan 68 olaylarını büyük bir ilgi ve hayranlıkla takip eden ve etkilenen, o günlerde okuduğu bir gazete haberinin ardından bir arkadaşıyla konuşup harekete katılma kararı alan Aray, tüm bu anları ve gelişen olayları tutukluluk, yargılanma süreçleriyle aktarıyor.

Yolda Bir Karanfil’de, o genç kızın gözleri ve yüreği ile anlatmak istediklerini, bugünkü birikimiyle masalsı bir üslupla tüm yaşama yayarak sonlandırmaya çabaladığını ifade ediyor.

Ülkemizde neredeyse aralıklarla her 10 yılda bir yaşanan askeri darbelere, onların kanlı tezgah ve karanlık hesaplarına yaşadıkları ile biraz olsun ışık tutmak istediğini vurguluyor:

“Bizler bir döneme tanıklık etmiştik hep birlikte.. Anılarımda ayrıca o dönemin devlet ve istihbarat örgütleri ilişkilerinin kirli, karanlık yüzünü ortaya koyması açısından tanık olduğum bazı ipuçlarını da okurla paylaşmak istedim.”

Anılarında hiçbir kişi ve düşünceyi suçlayıp yargılamamaya ya da yüceltmemeye özen gösteren Asuman Aray, diğer yandan o dönem birlikte ‘yol’a çıktığı arkadaşlarının yürekli, bir o kadar da duygusal ve insancıl yanlarını da okuyucularla paylaşıyor.

Yolda Bir Karanfil, Asuman Aray’ın yaşananlar ile ilgili klişeler, ajitasyon ya da teorik yorum ve çözümlemeler getirmek yerine birebir yaşadıkları, bireysel gözlem, duygu ve yaklaşımları aracılığı ile o dönemle ilgili önemli kesitler sunduğu yetkin bir çalışma.