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Ata Demirer’den yeni proje: 'Pervaneler' filminin çekimleri başladı...

Ata Demirer’den yeni proje: 'Pervaneler' filminin çekimleri başladı...

5.10.2026 17:31:00
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Haber Merkezi
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Ata Demirer’den yeni proje: 'Pervaneler' filminin çekimleri başladı...

"Pervaneler" filminin çekimleri başladı. Ata Demirer’in kaleme aldığı ve Hakan Algül'ün yönetmenliğini üstlendiği film 8 Ocak 2027'de sinemaseverlerle buluşacak.
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Ata Demirer’in kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı sinema filmi "Pervaneler"in çekimleri başladı.

BKM yapımcılığında hayata geçirilen, yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu film, Ata Demirer'in mizahını ve gözlemlerini yansıtan sıcak bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Filmin oyuncu kadrosunda Ata Demirer'in yanı sıra Furkan Andıç, Algı Eke, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Ali İpin, Ülkü Duru, Berkay Tulumbacı, Cemil Büyükdöğerli, Buğra Ağalday, Murat Kılıç, Gökçen Gökçebağ, Serhat Özcan, Kübra Balcan, Arda Başkan, Ediz Akşehir ve Ozan Bengi yer alıyor.

Çekimleri Ayvalık ve çevresinde gerçekleştirilen "Pervaneler" filminin 8 Ocak 2027'de sinemaseverlerle buluşması planlanıyor.

İlgili Konular: #ata demirer #Film

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