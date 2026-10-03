Atatürk Kültür Merkezi’nde müzik sempozyumu

Ankara Kulübü Derneği, 6-7 Ekim’de ‘Türk Dünyasında Müzik: Gelenekten Geleceğe, Yerelden Evrensele’ başlıklı bir Müzikal Türkoloji Sempozyumu düzenleyecek. Etkinlik, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı ve Üzeyr Hacıbeyli Bakü Müzik Akademisi ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Türk Dünyasının ortak kültürel değerlerinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması bakımından dilde birlik kadar müzikte de birliğin önemli olduğuna farkındalık yaratmak için düzenlenen etkinlik Türk Dünyasının farklı coğrafyalarından alanında uzman bilim ve sanat insanları bir araya getirecek. Başkent Ankara’nın 2026 Yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti olması dolayısıyla ayrı bir anlam taşıyan sempozyum, Türk Dünyasında müzik modernleşmesi, gelenek ile gelecek arasındaki etkileşimin müzik üzerinden değerlendirilmesi, milli müzik aletlerinin tarihi ve gelişim süreçleri ile milli kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi başta olmak üzere Türk Dünyasının ortak müzik kültürü ve mirası farklı yönleriyle ele alınarak, bilimsel görüş ve yaklaşımlar paylaşılacak.