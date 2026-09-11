Atopik dermatitin görünmeyen yükü sanatla anlatıldı

Ciltte kızarıklık, kuruluk ve yoğun kaşıntıyla kendini gösteren atopik dermatit, yaşamın pek çok alanını etkiliyor. Hastaların görünmeyen deneyimleri, tekstil sanatıyla görünür hale getirildi.

Atopik dermatitin yalnızca ciltte ortaya çıkan belirtilerden ibaret olmadığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “Cildimdeki Hikâye – Atopik Dermatit Lif (Tekstil) Sanatı Yarışması” kapsamında hazırlanan eserler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Osman Hamdi Sergi Salonu’nda sergilendi.

AbbVie Türkiye ve MSGSÜ iş birliğiyle düzenlenen yarışmada, MSGSÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri atopik dermatitle yaşayan bireylerin deneyimlerinden ilham aldı. Finale kalan beş eser, hastalığın fiziksel etkilerinin yanı sıra psikolojik ve sosyal boyutlarını da sanatın diliyle ele aldı.

HASTALIĞIN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ

Etkinlikte konuşan isimler, atopik dermatitin bireylerin günlük yaşamında oluşturduğu güçlüklerin her zaman dışarıdan fark edilemediğine dikkat çekti.

AbbVie Türkiye yöneticilerinden Barlas Döner, hastalığın etkisinin yalnızca fiziksel belirtilerle sınırlı olmadığını belirterek, günlük yaşam ve sosyal ilişkiler üzerindeki etkilerin de anlaşılması gerektiğini söyledi. Döner, sanatın bu deneyimleri daha geniş kitlelere aktarmada farklı bir anlatım alanı sunduğunu ifade etti.

MSGSÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nden Kemal Can ise tekstilin insan yaşamıyla doğrudan temas eden bir malzeme olduğunu vurguladı. Yarışmanın klasik bir tasarım yarışmasından farklı olarak sanat yoluyla hastalık deneyimini anlatmayı amaçladığını belirten Can, öğrencilerin çalışmalarını hastaların deneyimlerini dinleyerek ve araştırarak oluşturduğunu söyledi.

“BİZİ GERÇEKTEN DİNLEDİLER”

Alerjik Yaşam Derneği Başkanı Özlem Ceylan, atopik dermatitin kaşıntı ve ciltteki belirtilerin ötesinde psikolojik, sosyal ve ekonomik etkilerinin de olabileceğini belirtti. Hastalığın yalnızca bireyi değil, ailesini ve yakın çevresini de etkileyebildiğini söyleyen Ceylan, öğrencilerin hastaların deneyimlerini anlamak için gösterdiği çabayı, “Bizi gerçekten dinlediler” sözleriyle anlattı.

Dermatoloji uzmanı Prof. Dr. Demet Kartal da hastaların yaşadıklarını anlatmasının her zaman kolay olmadığını ifade ederek, öğrencilerin empati kurarak bu deneyimleri eserlerine yansıttığını söyledi.

BİRİNCİLİK “ÇATLAKLARDAN FİLİZLENEN”E

Yarışmanın birincisi, “Çatlaklardan Filizlenen” adlı çalışmasıyla Gülcan Körpınar oldu.

Finaldeki beş eserde kırılganlık, kaşıntı, yara, iyileşme ve dayanıklılık gibi kavramlar tekstil sanatının farklı teknikleriyle yorumlandı. Çalışmalar, atopik dermatitin yalnızca ciltte görülen bir rahatsızlık olmadığını; kişinin günlük yaşamında, sosyal ilişkilerinde ve duygusal dünyasında da iz bırakan çok yönlü bir deneyim olduğunu ortaya koydu.