Marvel Studios'un 5. ve 6. faz planlarında köklü değişikliklere gitmesinin ardından duyurulan Avengers: Doomsday, sinema dünyasında yeni bir dönemin başlamasına neden oldu. Peki, Avengers Doomsday ne zaman çıkacak? Avengers Doomsday hangi platformda yayımlanacak?

AVENGERS DOOMSDAY NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Büyük bir merakla beklenen filmin vizyon takvimi, fragmanla birlikte resmi olarak duyuruldu ve beklentilerin aksine yılın son çeyreğine konumlandırıldı. Herhangi bir yeni erteleme kararı alınmadığı takdirde, Avengers Doomsday dünya genelinde ve Türkiye'deki sinemalarda 18 Aralık 2026 tarihinde vizyona girecek.

AVENGERS DOOMSDAY HANGİ PLATFORMDA YAYIMLANACAK?

Filmin dijital ortama geliş süreci de sinema vizyonunun netleşmesiyle birlikte kesinlik kazandı. Avengers Doomsday, ilk etapta sadece sinema salonlarında izlenebilecek. Daha sonrasında ise Disney Plus platformu aracılığıyla Avengers Doomsday filminin izlenebilmesi bekleniyor.

AVENGERS DOOMSDAY OYUNCULARI KİMLER?

Filmin yayımlanan fragmanıyla birlikte, Avengers Doomsday filminin oyuncu kadrosu da netlik kazandı. Fragmanda yer alan bilgilere göre bazı oyuncular geri dönüyor. Iron Man karakterini oynayan Robert Downey Jr. Victor von Doom karakteriyle filmde yer alacak. Kaptan Amerika rolünü bırakan Chris Evans'ın ise fragmanda yer aldığı görüldü. Kadroda ayrıca Thor rolüyle Chris Hemsworth, Ant-Man olarak Paul Rudd, Doctor Strange karakteriyle Benedict Cumberbatch ve Loki rolünde kısa bir an görülen Tom Hiddleston yer alıyor.

Yeni nesil ekiplerden Fantastik Dörtlü cephesinde Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ve Ebon Moss-Bachrach boy gösterirken, Thunderbolts ekibinden Florence Pugh ve Wyatt Russell da savaşa dahil oluyor. Üstelik Sony'nin eski X-Men serisinden aşina olduğumuz usta oyuncular Patrick Stewart (Profesör X) ve Ian McKellen (Magneto) ile Channing Tatum'un Gambit karakteri de fragmanda yer aldı.