‘Aydınlıkevler’in yaz sahneleri başlıyor

Yayınlanma: 16.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.06.2023 - 03:00

Oyun, ilk olarak 19 Haziran Pazartesi günü Bostancı Gösteri Merkezi’nde ardından 20 Haziran Salı günü Maximum Uniq Açıkhava’da seyirciyle buluşacak.

Demet Akbağ’ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü topladığı “Aydınlıkevler”in yönetmenliğini Serdar Biliş yapıyor.



