Ayvalık Uluslararası Film Festivali, beşinci kez başladı: Yarışmasız ve kırmızı halısız

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, Seyir Derneği çatısı altında düzenlenmeye başladığından bu yana beş yıl geçti. Festival, ülkedeki ekonomik krizin içine doğmuş olsa da her geçen gün izleyicisini artırıyor.

Eylül aylarında Ayvalık, sinemacılarla halkın iç içe olduğu bir festival sunuyor. Hangi oyuncu ya da yönetmenle konuşsak Ayvalık’ın ve “yarışmasız” bir festivalin ne kadar rahatlatıcı olduğunu dile getiriyor.

Ayvalık Belediyesi’nin de işbirliğiyle düzenlenen festival, önceki gün klasikleşen açılışını önce Paşalimanı’nda günbatımında düzenledi. Burada festival direktörü Azize Tan ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin açılış konuşmalarını yaptı.

Büyük Park Amfitiyatro’daki açılış töreni ise festivalin beşinci yaşına özel hazırlanan videonun gösterimiyle başladı.

Ardından sahneye gelen festival direktörü Azize Tan, festivalin beşinci yılına ulaşmasında Ayvalık halkının ve esnafının, seyircilerin ve sinema sektörünün desteğinin belirleyici olduğundan bahsetti ve festivalle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Festival beşinci yılına ulaşabildiyse bu herkesin eseri. Seyir Derneği olarak 2022’de çıktığımız bu yolda sinemanın başrolde olduğu, yarışmasız, kırmızı halısız, sıcak, seyircilerle sinemacıların buluştuğu bir festival hayal ettik. Ayvalıklılar bizi başından itibaren sahiplendi, biz de onların verdiği cesaretle bugünlere gelebildik. Bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak festivali düzenlerken Ayvalık Belediyesi’ni yalnızca bir destekçi değil, yan yana yürüdüğümüz bir omuzdaşımız olarak görüyoruz.”

Azize Tan konuşmasına sponsorlar ve festival dostlarından gördüğü desteğe teşekkür ederek devam etti ve sonrasında Kurukahveci Mehmet Efendi Genel Müdürü Tuncer Akgün’ü sahneye davet etti.

GELECEĞİN SİNEMACILARINA ÖDÜL

Yarışma yok ama festival her yıl daha festival başlamadan kariyerinin başındaki bir sinemacıyı ödüllendiriyor. Kurukahveci Mehmet Efendi’nin desteğiyle bu yıl ilk kez verilen 200 bin TL değerindeki “Kahve İçen Yorulmaz Geleceğin Sinemacıları Ödülü”, ilk veya ikinci filmini çekmiş bir yönetmenin oluyor. Seçici kurulun kararı doğrultusunda ödül bu yıl “İsimsiz Eserler Mezarlığı”nın yönetmeni Melik Kuru’ya verildi.

Kuru, sahnede bireysel olarak aldığı ilk ödül olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ayvalık esnafının festivale katkısı da konuşulan diğer konulardan.

Açılış töreninde Azize Tan, festivalin ilk yılından itibaren çok sevilen çanta tasarımlarını yapan ve bu yılın sonunda 18 yılın ardından kapanacak olan çöp(m)adam’ın kurucusu Tara Hopkins’i sahneye davet etti.

Hopkins seyirciden büyük alkış aldı. Bu yılki Genç Sinema katılımcılarının ve festival ekibinin sahneye davet edilmesi sonrası açılış filmine geçildi.

TÜRKİYE’DEKİ İLK GÖSTERİM

Törenden sonra Pedro Almodóvar’ın Cannes Film Festivali’nde yarışan yeni filmi “Buruk Noel/Amarga Navidad”ın Türkiye’deki ilk gösterimi yapıldı. Festival 20 Eylül’e kadar devam edecek.