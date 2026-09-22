Baba Sahne’nin yeni kara komedisi: Pasta Yesinler!

Baba Sahne, yeni sezonu Peter Jordan’ın yazdığı “Pasta Yesinler!” ile karşılamaya hazırlanıyor. Oyunun ilk okuma provasında Farah Zeynep Abdullah, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Bülent Şakrak bir araya geldi.

Fransız Devrimi’nin tarihsel karakterlerinden yola çıkan oyun, iktidarın işleyişini ve iktidar sonrasında değişen dünyayı kara mizah ve absürtlük üzerinden sorguluyor. Kraliyet sarayının kapılarını aralayan hikâyede kral var, kraliçe var, devrim var ve... Ekmek bulamayanların pasta meselesi var. Nerede bu pasta? Ve “Versay’da Güllaç ne arıyor?”

Metin, tarihsel olayları günümüzün toplumsal ve siyasal meseleleriyle buluştururken temposunu hiç düşürmüyor.

BABA SAHNE’NİN YEDİNCİ PRODÜKSİYONU

Baba Sahne’nin yedinci prodüksiyonu olan “Pasta Yesinler!”in Türkçeleştirmesini Yücel Erten, yönetmenliğini ise Emrah Eren üstleniyor. Oyunun dekor ve kostüm tasarımları Gamze Kuş’a, müzikleri Ömer Özgür’e, şarkı sözleri Faruk Üstün’e ait.

Metin danışmanlığını Caner Güler, dramaturjisini Irmak Bahçeci’nin yaptığı oyunda yönetmen yardımcılığını Gülenay Çoruh ve Ahmet Balta üstleniyor.

“Pasta Yesinler!”, yeni sezonda Baba Sahne Savaş Dinçel Salonu’nda seyirciyle buluşacak. Oyunun biletleri babasahne.com ve gişeden satışa sunulacak.