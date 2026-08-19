Barajdan Sızanlar sergisinde son günler

Salt Beyoğlu’nda sanatseverlerle buluşan "Barajdan Sızanlar" sergisinde son günlere girildi.

Doğu Akdeniz’den Körfez Bölgesi’ne uzanan coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkileri ele alan sergi, 23 Ağustos’a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek. Sergi kapsamındaki son tur ise 20 Ağustos Perşembe günü saat 18.30’da gerçekleştirilecek.

15 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, sömürgecilik, altyapı, kaynak sömürüsü ve toplumsal belleğin izlerini ortak bir zeminde buluşturuyor. Gülce Özkara’nın programladığı "Barajdan Sızanlar", araziyi yalnızca tahakkümün değil, hatırlamanın ve dayanışmanın da alanı olarak ele alıyor.