Barışa bir şans vermenin tam zamanı

04 Ekim 2022 Salı, 14:44

Genel sanat yönetmenliğini Özlem Kalkan Erenus’un yaptığı, Buse Erenus ve Ali Erenus’un solist olarak yer aldığı “Barışa Bir Şans Ver!” adlı projede, baba kız Erenus’lar, John Lennon'ın Yoko Ono'yla yaptığı unutulmaz “Give Peace a Chance” şarkısını, dünyayı barışa çağırmak için yorumladılar.

Aralarında doktor, ressam, otobüs şoförü, yazar, temizlik görevlisi, oyuncu, sekreter, müzisyen, öğrenci ve akademisyenlerin de bulunduğu, 33 ülkeden 46 barış gönüllüsü ise, tüm dünyaya kendi dillerinde seslendi: “Barışa Bir Şans Ver!”

Projenin aynı zamanda yapımcısı olan Ali Erenus, açıklamasında “Dünyamızın barışa en çok ihtiyacı olduğu günlerden geçiyoruz. Barış her zaman yeni bir şansı hak eder, hak etmeli” diyerek, barışın önemini bir kez daha vurguladı.