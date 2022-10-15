'Başı Çiçekli Kadınlar' CKM'de

Ressam İmren Erşen’in “Başı Çiçekli Kadınlar” sergisi, gazetemizin Ankara Temsilciliği’ndeki Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) önceki gün açıldı.

ANKARA / Cumhuriyet
15 Ekim 2022 Cumartesi, 05:08
'Başı Çiçekli Kadınlar' CKM'de
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Açılışa, gazetimiz yazarı Işık Kansu, Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş, Ankara CUMOK temsilcileri, Ressam Celal Binzet, Erşen’in sevenleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergi, 27 Ekim saat 18.30’a dek ziyaret edilebilecek. 


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