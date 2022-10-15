'Başı Çiçekli Kadınlar' CKM'de
Ressam İmren Erşen’in “Başı Çiçekli Kadınlar” sergisi, gazetemizin Ankara Temsilciliği’ndeki Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) önceki gün açıldı.
Açılışa, gazetimiz yazarı Işık Kansu, Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş, Ankara CUMOK temsilcileri, Ressam Celal Binzet, Erşen’in sevenleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.
Sergi, 27 Ekim saat 18.30’a dek ziyaret edilebilecek.
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