Batı düşüncesinin temellerini atan ‘Roma’nın Düşüşü’ Türkçe'de

Batı düşüncesinin ve Orta Çağ felsefesinin en önemli figürlerinden biri olan Hippolu Augustinus’un kaleme aldığı "Roma’nın Düşüşü: Paganlara Karşı Tanrı’nın Şehri", Kronik Kitap tarafından Klasikler dizisi kapsamında yayımlandı. Yunus Emre Ceren’in Latince aslından dilimize kazandırdığı 176 sayfalık tarih ve düşünce eseri, 5 Ağustos itibarıyla okurla buluştu.

TARİHSEL BİR KIRILMA: MS 410

Kitap, "Ebedi Şehir" olarak anılan Roma'nın MS 410 yılında Kral Alaricus önderliğindeki Vizigotlar tarafından ele geçirilip yağmalanmasının hemen ardından kaleme alındı. Şehrin yıkımı, imparatorluk çapında derin bir inanç krizine yol açarken, paganlar bu emsalsiz felaketin sorumlusu olarak eski tanrıların terk edilip Hıristiyanlığın benimsenmesini gösterdi. Augustinus'un eseri, paganların bu yıkıcı suçlamalarına karşı geliştirilmiş kapsamlı bir savunma niteliği taşıyor.

SİYASET FELSEFESİNE YÖN VEREN BAŞYAPIT

"De Civitate Dei" (Tanrı’nın Şehri) eserinin ilk üç bölümünü içeren çalışma; Roma tarihini, klasik felsefeyi ve dinî inançları bir araya getiriyor. Eser, bir dönemin tartışmalarına yanıt verirken aynı zamanda siyaset felsefesi ve tarih anlayışına yönelik yüzyıllar boyunca sürecek zihinsel bir inşanın da temellerini atıyor.

İmparatorluğun çöküşünü anlatırken yeni bir dünyanın düşünsel arka planını kuran kitap, tarih ve felsefe okurları için temel bir başvuru kaynağı olma özelliği taşıyor.