Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun yapıtı, kolektif bir çalışma ile mozaiğe dönüşüyor: İstanbul’un ‘Nazar Kuşu’

Müze Gazhane, Türkiye’nin son yıllardaki en önemli sanat olaylarından birisine ev sahipliği yapıyor. İBB Kültür ve İBB Miras tarafından düzenlenen “Birlikte Bedri Rahmi Eyüboğlu Mozaiği Yapıyoruz” başlıklı kolektif sanat çalışması, önceki gün başladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamındaki etkinlikte İstanbullular, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun bir yapıtını, ressam Mustafa Pilevneli ve sanatçıların rehberliğinde dört metrelik bir mozaiğe dönüştürüyor.

KALICI SERGİLENECEK

Yurttaşlar, Pilevneli’nin öncülüğü ve resim, heykel ve mozaik sanatçıları Mevsim Çağan, Mehmet Anık, Gizem Şanlı, İrem Duman ve Cemre Baysan’ın rehberliğinde, mozaik çalışmasına kolektif bir katkı sunuyor. Birbirinden bağımsız parçaların yan yana gelerek ortak bir bütün oluşturmasına dayanan mozaik sanatı ile birliktelik, dayanışma, ortak irade ve bağımsızlık kavramlarının 30 Ağustos’la birleştirilmesinden doğan bu çalışma sanat ve İstanbul’un kent tarihi için çok önemli bir yerde duruyor.

Bugün sona erecek etkinliğin ardından ortaya çıkan mozaik, kentin bir kültür binasında kalıcı olarak sergilenecek.

UNUTULAN DEĞERLER

Pilevneli’nin koleksiyonundan seçilen yapıtın aslında bir adı yok. Ancak projenin mimarlarından İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın ortaya çıkacak çalışmaya “Nazar Kuşu” adını taktığını öğreniyoruz. Eyüboğlu’nun yapıtından yola çıkılarak yüzlerce İstanbullunun emeğiyle oluşturulan “Nazar Kuşu”, kuşkusuz İstanbul’a çok yakışacak.

Bir köşede 7’den 70’e birçok İstanbullu mozaik çalışırken ressam Pilevneli’ye, bu çalışmanın nasıl ortaya çıktığını soruyoruz, şöyle anlatıyor: “Marmara Üniversitesi’nde 50 yıldan fazla duvar resmi teknikleri ve mimarlıkta sanat konularını işledim. O zaman yapmış olduğum bu derslerin içerisinde mozaik apayrı bir şey oldu. Eyüboğlu Hoca ile de onun birçok mozaik, rölyef ve vitray işlerinde beraber çalışma şansım oldu.

Neyse, dostluk unutuldu, vefa unutuldu, dostluk unutuldu, üstat unutuldu, usta çırak ilişkisi unutuldu. Öğretmen, aile... Tesadüf, Mahir Polat’la konuşurken 30 Ağustos’ta bir etkinlik yaratalım dedik, kuşaklar arası bir çalışma olsun istedik. Mahir Bey mozaik önerdi ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan bir mozaik kazandırmak istedi İstanbul’a. Ve bugün burada, cıvıl cıvıl çocuk sesleri eşliğinde bu etkinliğini yapıyoruz.”

Siz de bu çalışmaya katkıda bulunmak istiyorsanız Müze Gazhane’ye gitmek için bu akşam saat 19.00’a kadar vaktiniz var.