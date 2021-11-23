Beethoven’ın tek operası ‘Fidelio’ Samsun Devlet Opera ve Balesi’nde

23 Kasım 2021 Salı, 04:00

İlk kez 1805 yılında Viyana’da sahnelenen Fidelio Operası’na Fransız Devrimi sırasında yaşanan gerçek bir hikâye esin kaynağı olur. Siyasi rakibi olan, kötü adam Don Pizarro tarafından hapsedilen kocası Florestan’ı kurtarmak için erkek gardiyan kılığına giren Leonore’nin hikâyesi Beethoven’ın müziğine karışır ve “Fidelio” olarak hayat bulur.



İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin yeni sezon açılış eseri olarak 1 Eylül 2021 tarihinde seyirciyle buluşan eserde Fransız orkestra şefi Benoit Fromanger yönetiminde Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Korosu yer alacak.

İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan’a ait sahne kurgusu ile Samsun seyircisiyle buluşacak eserin koro şefleri Volkan Akkoç (İDOB) ve Raushan Baigulakova. Kostüm düzenlemesi Olcay Engin Kaymaz’a, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz’a ait olan eserin başkemancısı Arda Bengi Yıldırımlı.

İstanbul ve Samsun operası sanatçılarından oluşan solist kadrosu ile sahnelenecek “Fidelio” konser versiyonunda Don Fernando rolünde Alper Göçeri, Don Pizarro rolünde N. Işık Belen / Tuncay Kurtoğlu, Florestan rolünde Ali Murat Erengül / Yoel Keşap, Fidelio (Leonore) rolünde Mine Kurtoğlu, Rocco rolünde Göktuğ Alpaşar, Marzelline rolünde Hale Soner Kekeç, Jaquino rolünde ise Ufuk Toker karakterlere hayat verecekler. Almanca olarak seslendirilecek eserin korrepetitörleri Fügen Yiğital, Nona Tsutskiridze ve Diego Moccia. Cüneyt Saraçoğlu ve Ufuk Gökhan Küçük’ün kondüvit olarak görev aldığı eserin suflözü ise Ülkü Balta.

Sadece iki temsil için perdelerini açacak olan Fidelio Operası; 27 ve 29 Kasım 2021 tarihlerinde, Atatürk Kültür Merkezi, Samsun Devlet Opera ve Balesi Aydın Gün Salonu’nda.