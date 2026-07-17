Bergama Tiyatro Festivali, 7-9 Ağustos tarihlerinde yedinci kez düzenlenecek

Bergama Tiyatro Festivali geçen yıllarda İzmir’e ve ilçeye önemli katkılar sağladı. Türkiye’nin en büyüleyici antik kentlerinin birkaçının aynı bölgede bir bir sıralandığı Bergama’ya festival zamanı çevre illerden akın edildi, tiyatro oyunlarının sahnelendiği Asklepion’un tiyatrosu hınca hınç doldu. Modern tıbbın ve eczacılığın merkezi olan, antik çağın en büyük sağlık yurdu kabul edilen Bergama Asklepion’u, bu kez bu çağda tiyatroyla şifa dağıttı. Festivalin yarattığı etki büyüktü. Son senelerde başta ekonomik olmak üzere birçok aksilik nedeniyle yapılamayacak noktaya geldiğinde Bergama’nın yerel esnafı ve festivale gönül verenler elini taşın altına koydu, geçen yıldan bu yana çok büyük sponsorlar olmadan esnafın yardımları ve bireysel katkılarla tiyatro şöleni hayata geçti. Bu yıl da aynı istek ve azimle sürdürülecek.

Festivalin programı açıklandı. Üç gün boyunca sürecek festival; antik kalıntılardan sokak aralarına, genç keşiflerden tiyatronun usta isimlerine kadar çok katmanlı bir sanat şöleni sunacak.

DEĞİŞMEK...

Festival ekibi, bu yılki programın felsefesini şu dört kelimeyle özetliyor: “Değişmek. Denemek. Yanılmak. Yeniden başlamak.” Sanatı sadece izlenecek bir nesne değil, katılımcı bir deneyim olarak kurgulayan festival, ulusal yapımların yanı sıra genç yeteneklere, üniversite topluluklarına ve Bergamalı yerel ekiplere de geniş alan ayırıyor. Sokaklar, meydanlar ve antik alanlar; söyleşiler, atölyeler, müze turları ve gastronomi yürüyüşleriyle yaşayan birer sahneye dönüşecek.

FESTİVAL ROTASI

Festivalde tiyatro oyunlarının yanı sıra özel performanslar da yer alıyor. 7 Ağustos akşamı saat 19.30’da, Pierre Rigal imzalı fiziksel tiyatro performansı “RONDES” Asklepion Site’de izlenebilecek. 8 Ağustos saat 19.00’da, Dolkun Production’ın sezonun öne çıkan meddah anlatısı “Aşk Yolunda İstanbul’da Neler Olmuş: Çerkes Rıdvan’ın Dolabı” Arasta Meydanı’nda sahnelenecek. 9 Ağustos saat 16.30’da Dilşad BudakSarıoğlu’nun “Türkland” oyunu Odeon Pergamon’da izleyiciyle buluşurken festivalin son günü olan 9 Ağustos gün batımında ise Selçuk Artut ve Nihal Saruhanlı’nın doğaçlama ses performansı Akropol’de “deneyimlenecek”.

Ayrıca 8 Ağustos sabahı saat 08.00’de düzenlenecek Lezzet Yürüyüşü ile katılımcılar Bergama Çarşısı’nda kentin gastronomi kültürünü keşfedecek.

KAMUSAL ALANLAR ÜCRETSİZ

Bergama Tiyatro Festivali’nin biletli etkinliklerine Mobilet ve Bubilet üzerinden ulaşılabiliyor. Ancak festival programında biletli oyunların yanı sıra, kamusal alanlarda tamamen ücretsiz olarak izlenebilecek çok sayıda etkinlik ve performans da yer alıyor. Detaylı bilgi, olası değişiklikler ve güncel program akışı için bergamatiyatrofestivali.com adresi veya festivalin sosyal medya kanallarını takip edilebilir.

2 BİN 400 YILLIK SAHNE

Festivalin kalbi bu yıl da görkemli Asklepion Antik Tiyatrosu’nda atacak. 7 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de festivalin açılışını, popun sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen 2 bin kişilik akustik konseriyle yapacak.

8 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00’de Serkan Keskin ve Canan Ergüder’i sahnede buluşturan Semaver Kumpanya imzalı çok konuşulan komedi “Cimri” izleyiciyle buluşacak. 9 Ağustos Pazar günü saat 21.00’deki kapanış gecesinde ise Mert Fırat ve Didem Balçın’ın da kadrosunda yer aldığı DasDas ekibinin yorumuyla, Haldun Taner’in eğlenceli klasiği “Sersem Kocanın Kurnaz Karısı” sahnelenecek.