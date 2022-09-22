Beşiktaş Festivali’nde Jülide Özçelik’ten performans
Caz Sanatçısı Jülide Özçelik, Beşiktaş Festivali’nde Museum of the Moon konserleri kapsamında Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda dinleyicilerle buluştu. Özçelik, konsere gelenlere ay ışığı altında müzik dolu özel bir gece yaşattı.
Birçok uluslararası ve yerel caz festivalinde verdiği solo konserlerle büyük beğeni toplayan Jülide Özçelik, Museum of the Moon konserlerinin sonuncusunda Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda bir konser verdi. Kendi bestelerini caz müziğiyle yorumlayan Jülide Özçelik’in konserine ilgi yoğundu. Sanatçının yorumladığı Neşet Ertaş ve Aşık Veysel eserlerinin büyük alkış aldığı konserde sanatçıya, gitarda Cem Tuncer, piyanoda Ercüment Orkut, bas gitarda Efecan Tuncer ve davulda Ediz Hafızoğlu eşlik etti.
Jülide Özçelik’in performansıyla Beşiktaş Festivali'ne renk kattığını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat;“Türküleri, özüne bağlı kalarak caz formunda başarıyla yorumlayan Jülide Özçelik’i sizlerle buluşturmaktan çok mutluyuz. Museum of the Moon’u, Beşiktaş’a taşımak, komşularımızı böyle güzel bir atmosferle buluşturmak bizim için çok önemliydi ve bunu başarmaktan da çok memnunuz. Ay ışığı altındaki konserlerimize göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
1 Ekim'e kadar devam edecek Beşiktaş Festivali’nde 23 Eylül akşamı İskender Paydaş sahne alacak. Ayrıntılı bilgiye besiktas.bel.tr adresinden ulaşabilir.
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