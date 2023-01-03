‘Beyaz Geceler’ Çankaya Sahne'de

03 Ocak 2023 Salı, 10:15

Petersburg’un kalabalığı içindeki yalnızlığını hayallerinde avutmaya çalışan bir gençle, şehrin kenar mahallelerinde köhne bir eve sıkışıp kalmış bir genç kızın farkına varamadığı yalnızlığının kesiştiği noktada Dostoyevski’nin gençlik coşkusuyla yazdığı bir şiir. Oyunun kahramanı gençle, genç kızımız Nastenka’nın, yüreklerini ilk kez başka birine açmayı deneyimledikleri Petesburg Köprüsü 4 gecelik bir aşk öyküsüne sahne olur.

Eser: Dostoyevski

Uyarlayan: Kazım Akşar

Yöneten: Mehmet Atay

Çankaya Sahne

6 Ocak, 20.00





*Ankara Devlet Tiyatrosu

“Godot’yu Beklerken”

“Hadi gidelim... Gidemeyiz... Neden? Godot’yu bekliyoruz...”

Yazan: Samuel Beckett, Çeviren: Ferit Edgü, Yönetmen: Cem Emüler

Akün Sahnesi

10 Ocak, 20.00

“Vatan Yahut Namık Kemal”

Büyük vatan şairi Namık Kemal’in kişiliğini, vatan ve hürriyet aşkını ve de tiyatro anlayışını anlatan bir oyun…

Yazan: Ergun Sav, Yöneten: Faruk Günuğur

Ankara Oda Tiyatrosu

3-4-5-6-7 Ocak, 18.30





KONSER

*CSO

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korusu

“Aşkın Nameleri”

Solist: Turgut Karadeniz

Şef: Özgür Ulaş Doğanoğlu

5 Ocak, 19.30

CSO Ada Ankara Tarihi Salon

Sarah Pagin “Müziğin Renkleri”

Çok yönlü yıldız soprano Sarah Pagin renklerin konu olduğu bu konserinde Ankaralı müzikseverlere farklı duygu ve hisler yaşatacağı sıra dışı bir program hazırladı.

4 Ocak, 20.00

CSO Ada Ankara Mavi Salon





OPERA

*Ankara Devlet Opera ve Balesi

“Tosca”

Bestesi Giacomo Puccini’ye, librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa’ya ait eser Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk opera sanatçısı ve ülkemizde ilk “Tosca” başrolünü üstlenen opera ve tiyatro sanatçımız Semiha Berksoy’un anısına, kızı, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, rejisör ve eğitimci Prof. Zeliha Berksoy’un prodüksiyonuyla sahneleniyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasının ünlü Alman orkestra şefi Raoul Grüneis yönetiminde yer alacağı eserde Romen opera sanatçısı, soprano Angela Gheorghiu “Tosca”, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni, tenor Murat Karahan “Cavaradossi”, Gürcü Bariton Nikoloz Lagvilava ise “Scarpia” rolünde sahnede olacak.

Semiha Berksoy anısına kızı Zeliha Berksoy tarafından sahneye koyulan eserde geçen Sant’Andrea Kilisesi, Roma polis şefinin odası ve Sant’Angelo Kalesi’ne ait dekorlar orijinaline uygun olarak hazırlanarak, dekor, kostüm, ışık, kalabalık kadrosu ve tüm ayrıntılarıyla dönemin bütün unsurları en yakın biçimde sahneye yansıtılıyor.

Görevini kendi kişisel hırs ve çıkarları için kullanmaktan çekinmeyen polis müdürü Scarpia, gerici ve baskıcı rejimin karşıtı, aydınlanmacı ve özgürlükçü ressam Cavaradossi ile sanatı ve aşkı için yaşayan, duygularının esiri opera şarkıcısı Tosca arasında yaşanan olayları konu alan eser 17 Haziran 1800 yılında Roma’da tek bir günde geçer.

Eserin dekor tasarımı Özgür Usta’ya, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ ve Aydan Çınar’a, koreografisi Özge Ay’a, ışık tasarımı Yakup Çartık’a, dramaturjisi ise Gülümden Alev Karaman’a ait.

Ankara DOB Opera Sahnesi

9 Ocak, 20.00





RESİM

*Cumhuriyet Kültür Merkezi

“Emeklilikte Başa Takılanlar”

Prof Dr Nur Gökbulut

Açılış: 6 Ocak, 18.00

6-19 Ocak

*Sevgi Sanat Galerisi

“Yakın Kıyı”

Abidin Celal Binzet

Açılış: 5 Ocak, 18.00

5-21 Ocak

*Cermodern

“Yüzler ve Gizler”

Türkiye’nin seçkin sanatçılarından oluşan Av. Ulaş Değirmenci Koleksiyonu, Dilek Karaaziz Şener’in küratörlüğünde özel bir seçkiyle CerModern’de sanatseverlerle buluşuyor. “Yüzler ve Gizler” adıyla hazırlanan resim koleksiyonu seçkisi, Türkiye’nin modern ve çağdaş sanat eserlerinden oluşuyor...

16 Kasım - 10 Şubat

*Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

“5 Sanatçı 5 Sergi/Müdahil”

Ahu Akkan, Şükrü Aslan, Nadir Baylan, Murat Fırat, Hikmeti Tabiyeci

Açılış: 6 Ocak, 18.30

6 Ocak - 4 Şubat 2023

*Nurol Sanat Galerisi

“Karşıt Kesişmeler”

Meltem Akkaya, Tuba Batu, Burak Erim

24 Aralık - 13 Ocak