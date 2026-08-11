Beykoz Kundura'da Bir Akşamüstü, müziğin farklı seslerini bir araya getirecek

Beykoz Kundura'nın her ay müzisyenleri ağırladığı "Beykoz Kundura'da Bir Akşamüstü" konser serisi, sonbahar ve kış aylarında da çeşitli müzik geleneklerini ve çağdaş yorumları dinleyicilerle buluşturacak.

Konser serisi, doğaçlamadan caz-füzyona, Akdeniz'in çok dilli müziklerinden Anadolu rocka ve halk müziği ile cazın kesişimine uzanan programıyla farklı müzikal yaklaşımları bir araya getirecek.

Volkan İncüvez (gitar, çağlama, vokal), Okan Kaya (bas gitar) ve Berkan Tilavel'den (davul) oluşan Hissikablelvuku 26 Eylül'de sahnede olacak.

Anadolu hafızasını taşıyan grup, eskinin pastoral yaklaşımı ile bugünün endüstrisinin imkanlarını bir araya getirirken, makamsal ezgiler ve doğaçlamaları rock, jazz, etnojazz, elektronik müzik, Anadolu saykodelik rock, afrobeat ve noise gibi farklı türlerle ilişkilendiriyor. Üçlü, icranın gerçekleştiği anı ve mecrayı merkeze alan performanslarıyla dinleyiciyi müziğin içine dahil ediyor.

MARSİLYALI PAYAM GHASEMİ, 31 EKİM'DE İSTANBUL'DA

Modern caz, groove ve Orta Doğu'nun müzikal renklerini özgün bestelerinde buluşturan Marsilya merkezli caz-füzyon topluluğu Payam Ghasemi Quintet 31 Ekim'de konser verecek.

Bas gitarda Payam Ghasemi'nin olduğu toplulukta Samuel Diouf piyano, Max Atger saksofon, Matthew Bumgardner trombon ve Cedrick Bec davulda yer alıyor.

SİNAFİ TRİO ÇOK DİLLİ BİR REPERTUVARI SESLENDİRECEK

İstanbul'da yolları kesişen 3 Yunan müzisyenden oluşan Sinafi Trio, 28 Kasım'da müzikseverlerle bir araya gelecek.

Yerel müzikleri ve hikayelerini dinleyerek bu coğrafyanın müzikal zenginliğine kulak veren üçlü, teke türkülerinden ağıtlara, rembetikodan şehir müziklerine ve cafe amana uzanan repertuarında Türkçe, Ermenice, Rumca, İspanyolca ve Kürtçe gibi farklı dillerden şarkılara yer veriyor.

Elena Moudiri Hasiotou (vokal ve ritim), Marina Liontou Mochament (ud) ve Asineth Fotini Kokkala'dan (kanun) oluşan üçlü, repertuvarıyla Akdeniz'in kültürel coğrafyasında dolaşan bir müzikal anlatı kuruyor.

Anadolu rock ruhunu çağdaş müzikal türlerle buluşturan Telli Davul, 12 Aralık'ta Beykoz Kundura'ya konuk olacak.

Montreux Caz Festivali'nde 2025'te sahne alan ve Avrupa'daki festivallerde performanslarını sürdüren grup, geleneksel Anadolu ezgilerini disko, psychedelic, funk ve caz motifleriyle harmanlıyor. Muaz Ceyhan (vokal, yaylı tambur, synth ve çağlama), Rubar Dindar (klavye), Gamze Yılmazel (davul) ve Özer Ateş'ten (bas gitar) oluşan Telli Davul, 1970'lerin Anadolu rock ruhunu bugünün müzikal olanaklarıyla yeniden yorumluyor.

Coşkun Karademir Trio-Folk'n'Jazz, 13 Aralık'ta konser verecek. Anadolu'nun binlerce yıllık müzikal mirasını çağdaş bir bakışla ele alan Coşkun Karademir, halk müziğinin melodik ve duygusal derinliğini cazın doğaçlamaya dayalı özgür yapısıyla bir araya getiriyor. Karademir'e bağlama ve kopuzda, uluslararası caz sahnesinin önemli piyanistlerinden Selen Gülün ve davulda Robert Mehmet İkiz eşlik edecek. 3 müzisyenin ortak dili, geleneksel ile çağdaş arasında canlı ve dengeli bir müzikal anlatı kuruyor.