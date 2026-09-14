Biletleri günler öncesinden tükendi: Ebru Yaşar İzmirli müzikseverlerle buluştu

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Yaşar, turne programı kapsamında İzmirli sanatseverlerle bir araya geldi. Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen konsere müzikseverler büyük ilgi gösterdi.

ARABESK VE KLASİK MÜZİĞİN GÖRKEMLİ SENTEZİ

Biletleri günler öncesinden tükenen organizasyonda Ebru Yaşar, usta şef Musa Göçmen yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde sahne aldı. Sanatçının yıllardır hafızalarda yer eden popüler şarkıları, proje için özel olarak hazırlanan senfonik düzenlemeleriyle yeniden yorumlandı. Klasik müzik enstrümanları ile geleneksel melodilerin harmanlandığı konser, izleyicilerden yoğun alkış aldı.





BİNLERCE İZMİRLİ ŞARKILARA EŞLİK ETTİ

Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu’nu tamamen dolduran binlerce dinleyici, yaklaşık iki saat süren performans boyunca Ebru Yaşar’ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Sahne performansı ve enerjisiyle dikkat çeken sanatçı, İzmir'de yeniden sahne almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ebru Yaşar’ın senfonik turne programının sonraki durakları ve önümüzdeki dönemde gerçekleşecek İzmir konserlerinin takviminin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.