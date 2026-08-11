'Bir Balinayı Nasıl Gömersiniz?' Londra'da sahnelenecek

Türkiye'den sanatçı Iraz Akçam'ın yaratıcı ekibinde yer aldığı tiyatro kolektifi Plan by 5, "How Do You Bury A Whale?" (Bir Balinayı Nasıl Gömersiniz?) adlı performansını Londra'da izleyiciyle buluşturacak.

Etkinliğe ilişkin yapılan açıklamaya göre, ekoloji, belgesel tiyatro ve performansı bir araya getiren 50 dakikalık yapımın ilk gösterimi 14 Ağustos'ta Camden Fringe Festivali'nde gerçekleştirilecek. Oyun, 29 ve 30 Ağustos'ta Camden People's Theatre'da yeniden sahnelenecek.

Performans, 2024'te Çin'in Hangzhou kentindeki bir deniz parkında hayatını kaybeden Da Bai adlı beyaz balinanın gerçek hikayesinden yola çıkıyor. Balinanın ölümünün ardından yaşananları merkeze alan yapım, insanın diğer canlılarla kurduğu ilişkiyi, hayvanların esaretini ve ekolojik yas kavramını sorguluyor.

Bilim insanları, deniz biyologları ve çevre aktivistleriyle yapılan görüşmelerin yanı sıra belgeler, tanıklıklar, fiziksel keşif, ses deneyleri ve şiirsel anlatımın kullanıldığı performans, insan-merkezci bakış açısının sorgulanmasına odaklanıyor.