16 Eylül 2022 Cuma, 12:37

Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur saman içinde…Pire berber iken, deve tellal iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken sözleriyle başlar masallar. Çocuk, büyük hepimiz bu cümlelerle başlayan masallarla uykuya dalmışızdır. Binbir Gece Masalları, Grimm kardeşler, Hans Christian Andersen, La Fontaine, Ezop’un masalları gibi ne çok masal, hikaye vardır.

Sinemanın başat görevinin insanlara masallar, hikayeler anlatmak olduğunu Söyleyen, Mad Max, The Witches of Eastwick, Lorenzo’s Oil, Babe, Happy Feet, Mad Max: Fury Road filmlerini gerçekleştiren Avustralyalı yönetmen George Miller, Babe’de bir domuzun yolculuğunu anlattım deyince herkes ona çılgın gözüyle baktı. Ama George o bir konuşan domuz dediler demelerine karşın o Happy Feet’te penguenleri konuşturdu, hatta şarkı söyletti. George Miller’ın sınırsız, sonsuz bir düş gücü var ve şu anda tam 77 yaşında. Cannes Film Festivali’nde yarışma dışı gösterilen Three Thousand Years of Longing (Üç Bin Yıllık Bekleyiş/ 2022) yönetmenin en sıradışı, fantastik, gerçek üstü çalışması.

Booker Ödülü alan İngiliz yazar A.S.Byatt’ın The Djinn in the Nightingale’s Eye (Bülbülün Gözündeki Cin) adlı perimasalları kitabından uyarladığı fantastik romantik dramında insanoğlu için yaşamın çok kısa ve geçici olduğunu düş kurmanın en büyük güç olduğunu vurguluyor. Dünyanın başlangıcından günümüze dek insanların yaşamın anlamını keşfetmek için masallara, mitlere gereksinimleri olduklarını betimliyor. Yüzyıllardan beri hemen hemen herşey hayal edildi ve anlatıldı. Masallar ve hikayeler gizemleri ve bilinmez güçleri açıkladılar. Bilim anlatının teknoloji de düşlerin yerini aldı.

Anlatı bilimi uzmanı Allithea Binnie (Tilda Swinton) orta yaşlı, yalnız, çocuğu akrabası olmayan bağımsız bir kadındır, bu halinden çok memnundur. Şehrazat havayollarıyla İstanbul’a tarihte hikayelerin önemi adlı bir konferans vermek üzere gelir. Agatha Christie’nin Doğu Ekspresi’nde Cinayet adlı romanını yazdığı Pera Palas otelinin yazarın adını taşıyan odasında kalmaya başlar. Kapalı Çarşı’dan aldığı bülbülün gözü adlı şişeyi banyoda temizlerken içinden bir Cin (Idris Elba) çıkıverir. Cin başta Homeros Yunancası konuşmaya başlar, sonra uyum sağlar.

Cin dünyadaki tüm masalları, mitleri, efsaneleri, öyküleri bilen Alithea’dan üç dilek dilemesini ister. Tarih ve mitoloji dilenen dilekleri kötüye çevirdiği Alithea zorlanır, düşünür, hipotezler üretir.

Cin onu ikna etmek için Doğu ile Batı’nın kesiştiği İstanbul’daki otel odasında Antik çağdan başlayarak Osmanlı İmparatorluğu’na dek uzanan başından geçen hikayeleri anlatmaya başlar. Cin, Saba Melikesi Belkıs’a aşık olmuştur, onu baştan çıkarmaya çalışan İbrahim’e düşman olur. Süleyman kıskanç Cin’i Kızıldeniz’e atar. 2500 yıl sonra şişeden çıkmayı başaran Cin bu kez kendini Kanuni Sultan Süleyman, Kösem Sultan, Hürrem Sultan, 2. Mustafa arasında bulur. Ardından Harem’de yaşayan köle Gülten ve genç yaşta ihtiyar Yahudi tüccarla evlendirilen bilim düşkünü, mucit Zefir’in hizmetinde olur. Saba Melikesi Belkıs, cariye Gülten, besleme Zefir, akademisyen Alithea’nın toplum içindeki sosyal rolleri şekillendikçe antic çağlardan günümüze kadınlar için nelerin değiştiğini ya da değişmediğinin ayrımına varırız.

Alithea, Cin ona gizem, aşk, ihanet, sırlarla dolu hikayeler anlattıkça yaşamayı, sevmeyi, özgür hissetmeyi öğrenir. Sonunda ondan ilk dileğini ister. İstekler, arzular, ihanetler, güçler, savaşlar, ölümler, yaratımlar, bilgiler insanın destanın özünü oluştururlar. Hangi uygarlıkta, hangi dönemde, hangi cinsiyette olursa olsun aşk, sevgi itici güçtür. Var olmak için başkalarının, bir yabancının, komşularımızın bizi görmeleri gerekir. Bilinmeyenleri, açıklanamayanları anlamak için hikayeler, masallar, mitler yaratırız.

George Miller, gerçek ile gerçek üstüyü harmanlıyor, renkli, kitsch çevre tasarımlarıyla izleyiciyi hayal gücünün ötesine taşıyor. Düş kurmanın gücünü, yazınsal yaratıcılığı övüyor, hikayelere aşk şiiri niteliğinde göndermeler yapıyor, insanlığın ortak noktalarını, her uygarlıktaki evrensel hikaye içeriklerini, malzemelerini sergiliyor. Tilda Swinton, Idris Elba’yla birlikte Zerrin Tekindor Erdil Yaşaroğlu, Ece Yüksel, Burcu Gölgedar, Oğulcan Arman Uslu, Botan Özer, Berk Öztürk, Aamita Lagun, Nicolas Mouawad, Lacy Hulme, Megan Gale, Üç Bin Yıllık Bekleyiş’in oyuncu kadrosunu oluşturuyorlar.

George Miller’ın yönettiği, masallar ve hikayelerin gücünü, evrenselliğini, insanın varoluş yolculuğunu ve gizemini, birini tüm yönleriyle sevmeyi irdeleyen Üç Bin Yıllık Bekleyiş bugün gösterime girdi.